L’ESTRI, École supérieure de Traduction et de Relations internationales, s’inscrit dans le Pôle facultaire Lettres et langues de l’Université catholique de Lyon (UCLy).



L’ESTRI recrute un enseignant-chercheur, susceptible d’assurer la responsabilité de Directeur adjoint dans le cadre d’un mandat d’une durée de 4 ans (renouvelable une fois et exceptionnellement deux fois).





Corps



Être titulaire d’un doctorat, Sciences de l’information et de la communication/ Sciences du langage, - sections CNU 71 / 07 privilégiées (sections voisines possibles).



Profil spécifique : communication internationale et interculturelle, traductologie, interprétation.



Expérience professionnelle souhaitée dans l’un ou plusieurs des domaines ci-dessus mentionnés.





Profil



Enseignant-chercheur susceptible d’une part d’intervenir en licence et en formations professionnalisantes (titres à finalité professionnelle enregistrés au RNCP niveau 7) et d’autre part d’assurer une mission de Direction adjointe au sein de l’école.





Profil enseignement



L’Enseignant-Chercheur assurera des enseignements s’inscrivant dans le champ disciplinaire des sciences de l’information, de la communication et/ou de la traduction/interprétation, tournés vers la prise en compte des écosystèmes sociaux interculturels.





Profil recherche



Le Pôle de recherche Culture (s), langue, imaginaires offre un espace de recherche original au sein de l’UR Confluence – Sciences et humanités de l’UCLy du fait de la diversité des disciplines qu’il abrite. Son projet structurant porte sur « les espaces en mouvement : le proche et le lointain ».



Par ailleurs, chaque enseignant-chercheur peut, s'il le souhaite, intégrer un des autres Pôles de recherche de l'UR.



L’Enseignant-Chercheur recruté devra démontrer une expérience scientifique reconnue dans le domaine de la traduction/interprétation ou de la communication interculturelle, via des publications de niveau international dans le domaine des Sciences de l’information et de la communication.



Une HDR obtenue ou en préparation serait bienvenue.





Profil possible de Directeur adjoint :



Par délégation du Directeur d'Unité, la mission principale du Directeur adjoint est de l'assister dans l'organisation et la gestion de l'ensemble de l'unité dans le respect de la Charte UCLy et de la stratégie UCLy 2020.



Ses activités intègreront les champs suivants :



Développement académique



- En lien avec la directrice, œuvrer au développement de l’École dans son ensemble et en particulier de ses 2 formations de 2e cycle en Traduction/Interprétation et en Management de projets interculturels, de la communication et de l’événementiel à l’international : déploiement et évolution des cursus, gestion et communication des dispositifs académiques, veille concurrentielle, renforcement des enseignements en technologies de la traduction et en communication, amélioration du positionnement dans l’environnement des masters en communication/traduction/interprétation, pilotage de projets de développement de l’École, etc.



- Superviser et développer l’alternance, en cohérence avec la stratégie de l’ESTRI : relations avec FormaSup, avec les maîtres de stage et les tuteurs académiques, avec l’ingénierie des études ; veille à l’adéquation des contrats d’alternance avec les référentiels de certification des titres à finalités professionnelles inscrits au RNCP, niveau 7, titres de Traducteur-interprète / de Manager de projets interculturels, de la communication et de l’événementiel à l’international, à leur adéquation avec l’identité internationale/interculturelle du titre délivré.



- Identification des partenaires susceptibles de devenir commanditaires de projets de conseil et d’appuis au développement de l’ESTRI.



- Superviser les titres à finalité professionnelle : application et suivi des dossiers d'enregistrement, de la mise en œuvre académique des référentiels de certification ; veille qualité. Gérer la mise en application et l’évolution du référentiel de certification dans la formation.



- Effectuer une veille métiers : métiers préparés, évolution du marché de l’emploi.



- Participation à la gestion opérationnelle du suivi des étudiants de 2e cycle.



- Promotion et amélioration continue du dispositif académique de 2e cycle, participation à des journées d’information et salons, éventuellement en présence d’entreprises partenaires et d’alumni.



- Développer et accompagner les équipes dans l’amélioration continue de l’École.





Entretien et développement des réseaux de partenaires





- Développement de l’internationalisation de la formation, entretien et expansion du réseau des partenaires (académiques, institutionnels et entreprise).



- Développement de partenariats d’entreprises et d’organismes divers : pour la traduction, auprès d’organismes internationaux (ONU, OTAN, etc.) ; pour la communication interculturelle et la gestion de projets, auprès d’ONG internationales et/ou de multinationales susceptibles de commanditer des projets et d’accueillir des étudiants stagiaires.



- Suivi de projets.





Management



- Participation à la coordination de l’équipe d’enseignant, de tuteurs, de responsables des études : participation au recrutement, suivi individuel, points d’information, ateliers pédagogiques. Cogérer les ressources humaines : attribution de service, recrutement, entretiens…



- Co-construction et suivi du programme académique.



- Participation au recrutement des directeurs de mémoire et des tuteurs de projets.



- Élaboration de matériaux informatifs destinés aux étudiants, aux directeurs de mémoire, aux tuteurs de projets et aux commanditaires.



- Organisation de soutenances et de certains jurys, notamment de certification.



- Collaborant au management bienveillant de l’École.







Informations complémentaires



Dans le contexte de l’UCLy et de sa charte, La personne recrutée devra participer activement à la vie institutionnelle :



https://www.ucly.fr/l-ucly/linstitution/a-propos-ucly/charte-ucly/#:~:text=L'universit%C3%A9%20catholique%20jouit%20de,v%C3%A9rit%C3%A9%20et%20du%20bien%20commun.



Descriptif de l’ESTRI : https://www.ucly.fr/l-ucly/nos-ecoles/estri/



Descriptif de l’UR : https://www.ucly.fr/la-recherche/unite-de-recherche-confluence-sciences-humanites/ur-confluence-sciences-humanites/





Statut



Enseignant-chercheur en CDI à temps plein, avec nomination possible pour un mandat de Directeur adjoint d’une durée de 4 ans (renouvelable une fois et exceptionnellement deux fois).



Répartition potentielle : 20% recherche, 80% enseignement et potentielle direction adjointe



Prise de fonction : le 1er septembre 2022.



- Indice d’embauche : le salaire proposé tiendra compte du profil du candidat et de son expérience professionnelle. La rémunération sera conforme aux grilles de rémunération de l’UCLy.





Dépôt des candidatures



Le dossier réunira les pièces suivantes



- Une lettre de candidature,



- Un CV ;



- Une liste des publications avec mention des projets ;



- 2 publications significatives



- L’attestation du Diplôme de Doctorat et de toute qualification et/ou diplôme ultérieurs et/ou complémentaires ;



- Le rapport de soutenance de thèse ;



- La copie électronique de la thèse de doctorat.



Mise à part la thèse de doctorat et les deux publications, les pièces constitutives du dossier de candidature devront être rassemblées en un seul fichier pdf, dont l’intitulé sera présenté sous la forme suivante : NOM_PRÉNOM



Les candidats sont invités à envoyer leur dossier à Dominique VINAY, Doyenne du Pôle facultaire Lettres et langues et Directrice de l’ESTRI : dvinay@univ-catholyon.fr





Date limite du dépôt des candidatures : 30/06/2022





Une commission de sélection évaluera les candidatures reçues avant de convoquer un certain nombre de candidats pour une audition. La date pressentie pour les auditions est le 11 juillet.