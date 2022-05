Missions :

Sous la double direction du Doyen de la Faculté Libre des Lettres et Sciences Humaines et de la Direction de la Recherche :



· Vous réalisez des activités d’enseignement, de formation et de conférences dans le cadre la formation initiale et professionnelle, selon les orientations pédagogiques données (ex. d’enseignement : Littérature comparée L1, L3, Critique littéraire L1).



· Vous réalisez des activités de recherche, d’études et de publication dans votre domaine d’expertise en fonction des directives et orientations institutionnelles, dans le cadre de la Chaire Francophonie et Migrations et du PSR sur l’Afrique.



Vous réalisez une veille dans votre domaine de compétence ;



Vous montez ou collaborez au montage de projets de recherche associant des partenaires internes et externes.



· Vous encadrez des mémoires d’étudiants.



· Dans le cadre d’une décharge d’enseignement, vous pouvez être sollicité(e) pour assurer des responsabilités administratives et pédagogiques (Direction des études) : vous participez notamment au développement de la licence en Lettres Modernes et de projets innovants sur le plan pédagogique, vous sélectionnez et coordonnez l’équipe enseignante. Vous assurez également une assistance éditoriale.



Vous assurez l’accompagnement des étudiants et participez à des activités de coordination, d’organisation des enseignements et de pédagogie.



· Vous contribuez au rayonnement de l’ICT en participant à des activités de représentation et de promotion ou en les organisant (Réseaux, forums, colloques…). Vous participez à la vie universitaire de la faculté et de la Direction de la recherche.

Requis :

Diplôme exigé : Doctorat en Littératures générales et comparées, option Littératures francophones (qualification au CNU section 10). Doctorat obtenu entre août 2019 et août 2022.



Spécialité souhaitée : littératures francophones du sud (Antilles, Maghreb, Afrique subsaharienne, Madagascar, Mascareignes) dans la lignée du projet scientifique de recherche LAMVEC.



Expérience significative de l’enseignement supérieur et de la recherche avec publications d’articles.



Savoirs et savoir-faire :



- Ingénierie de formation



- Aptitudes pédagogiques



- Capacité d’animation et de communication



- Outils et méthodes pédagogiques liés aux nouvelles technologies numériques



- Bonne maîtrise de l’anglais



- Aptitude à diriger une équipe de recherche



Savoir-être :



- Sens relationnel, qualité de communication



- Sens du travail en équipe



- Aptitude à porter les valeurs de la structure



- Capacité d’adaptation





Poste en CDD (12 mois) à temps complet. Titre : Maitre-assistant 1er échelon (indice 461), statut cadre, complémentaire santé prise en charge à 60%, self.



Rémunération selon grille conventionnelle : 25 950 € brut annuel.



Prise de poste : 01/09/2022



Votre dossier de candidature, à envoyer avant le 10/06/2022 à recrutement@ict-toulouse.fr, sera constitué des pièces suivantes :



- CV,



- lettre de motivation,



- lettres de recommandation,



- copie du diplôme de doctorat,



- copie du rapport de soutenance de la thèse,



- un résumé de votre production de Recherche,



- votre projet d’adossement aux équipes de Recherche de l’ICT.