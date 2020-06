Enquêtes et Réels, 2020 – 3. En quête du réel ?

sous la direction d'Isabelle Rachel Casta

Paris, Classiques Garnier, coll. La Revue des lettres modernes, 2020

EAN : 9782406103868

185 pages

38,00 €

Sommaire…

Isabelle Rachel Casta

Exeunt omnes… 9

Jean Bessière

Quelques notes sur les liens du réalisme et de l’enquête

et sur les questions qu’ils posent, ou : des conditions minimales

du roman policier et de leurs propriétés définitoires /

Some notes on the links between realism and the investigation

and on the questions that they raise, or: the minimum requirements

and defining properties of the crime novel 21

Christiane Connan-Pintado

À l’ombre des jeunes filles en cave /

In the shadow of the young girls in the cellar 39

Suzanne Bray

Comprendre les abysses du mal. Les tueurs en série

Fred et Rose West dans la fiction de Phil Rickman /

Understanding the abysses of evil. The serial killers

Fred and Rose West in the fiction of Phil Rickman 55

Thierry Jandrok

L’enquête, entre désirs singuliers et demande politique /

The investigation, between individual desires and political demand 69

Luce Roudier

« Il faut tuer utile ». Fait divers et parodie sanglante dans

Les Contre-Enquêtes du Commissaire Liberty de Raphaël Majan /

“Killing must have a point”. News stories and bloody parody in

Raphaël Majan’s Les Contre-Enquêtes du Commissaire Liberty 81

Daniel Compère

Tout est vrai. Les enquêtes d’Ann Rule /

It’s all true. The investigations of Ann Rule 95

Cédric Hannedouche

La une comme fabrique du crime

à la Belle Époque, un principe sériel /

Headlines as a crime-mill in the “Belle Époque”, a serial principle 105

Désiré Nyéla

La vie à bout portant. Du polar à la sauce noire /

Life at close range. Crime fiction with an African flavor 121

Guillaume Gomot

Un cadavre dans le placard…

Delphine de Vigan à l’épreuve du réel ? /

A skeleton in the closet…

Delphine de Vigan put to the test of the real? 149

Bibliographie – Filmographie / Bibliography – Filmography 163

Index des noms d’auteurs cités / Index of cited author names 171

Index des œuvres citées / Index of cited works 175

Résumés/Abstracts…