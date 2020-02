Exposition virtuelle abondamment illustrée sur les enfances humanistes (XVIe-XVIIIe s.)

réalisée par un groupe interdisciplinaire de chercheurs avec le soutien du programme régional EnJeu[x] Pays de la Loire:

I. L'Enfant, un être à former

Un enfant n’est pas un adulte en miniature, mais possède sa nature propre qu’il faut apprendre à connaître, respecter, façonner. Le cerveau enfantin est mou, chaud et humide, tout s’y imprime plus facilement, disent certains. D’autres parlent de dressage, cherchent à se mettre à hauteur d’enfant et préconisent des méthodes pédagogiques nouvelles. Comment former l’enfant, cette créature malléable et fragile que nos chers humanistes découvrent ?

à qui est destiné l'enseignement?

que doit-on enseigner?

comment enseigne-t-on?

II. Nouveaux lieux, nouvelles institutions

Au XVIe siècle, envoyer l’enfant à l’école est une pratique de plus en plus courante. Dans les villes et les campagnes, les enfants fréquentent les petites écoles pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Seuls les plus doués vont aux collèges pour étudier les humanités. Les collèges, il n'y en a pas deux pareils ! Les programmes, l'âge des élèves, les règlements sont partout différents. Une chose est sûre : un bon élève est un élève pieux. L’enseignement religieux est important aussi bien pour les catholiques que pour les protestants.

III. Des régents et d'anciens élèves témoignent

On oublie souvent que tous les grands hommes furent un jour des enfants. Rencontrez un grand poète en train de s’initier au grec, une fille qui apprend en cachette une langue défendue, un petit philosophe qui fait des grasses matinées dans l’école la plus célèbre d’Europe, un futur homme de lettres qui sèche les cours au jardin du Luxembourg. Rencontrez aussi leurs maîtres, doctes et dévoués, inspirés ou moins habiles.

IV. Bibliothèque sonore

Extraits sonores de quelques minutes lus par un professionnel (Leslivreurs.com).

Auteurs: Erasme, Rabelais, Léry, Montaigne, Mme de Sévigné…