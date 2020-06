La revue Costellazioni lance un Appel à contributions sur Endettement et crises financières entre narration littéraire et discours économique pour une prochaine section monographique de la revue sous la direction de B. Ingrao, à paraître en 2022.

La revue Costellazioni est une revue académique d’études littéraires et interdisciplinaires, qui s’interesse aux problématiques contemporaines. Nous aimerions, par le présent appel, recueillir des propositions de collègues français qui travaillent sur le lien entre économie et littérature. Les détails de l’Appel à contribution sont consultables sur le site de la revue https://www.rivistacostellazioni.org, mais nous livrons ci-dessous quelques-uns des axes soumis aux chercheurs désirant contribuer à la section monographique.

Au dix-neuvième siècle en Europe, notamment en France et au Royaume Uni, l’endettement, la banqueroute et la spéculation financière sont au cœur des récits et du cadre de plusieurs œuvres littéraires. Au cours de ce siècle, dans le panorama des études d’économie, érudits et intellectuels s’interrogent sur les crises successives que connaissent les économies de marché, débattant aussi des politiques monétaires mises en place pour y faire face. Au vingtième siècle, la dette, le crédit et la spéculation sur les marchés boursiers apparaissent encore dans les narrations de plusieurs romans, surtout dans la littérature américaine. Corollairement, jusqu’aux années de la grande dépression, plusieurs économistes explorent le ‘mystère’ de la création de crédit, la fragilité du système bancaire et les dangers des crises bancaires. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les courants dominants de la pensée économique accordent une attention moindre à des thématiques qui subsistent toutefois aux frontières de la recherche, mais reviennent sur le devant la scène après la crise globale au début du vingt-et-unième siècle.

Durant plus de deux siècles, les articles de presse relaient auprès d’un large public la perception des dangers des crises financières, en utilisant un langage riche en métaphores. Si la charge émotionnelle est au cœur des écrits journalistiques, elle n’est pas absente de la pensée économique. La rhétorique de la persuasion joue en effet un rôle majeur dans la gestion de la politique économique et dans la communication de la politique monétaire. La crise financière de 2007-2009 place au centre du discours public la dynamique de l’endettement et du crédit, au regard du risque de panne systémique associé au désordre des marchés financiers dans les économies contemporaines. Il s’agit donc d’examiner en profondeur dans quelle mesure tous ces thèmes s’affirment dans les nouveaux courants de la pensée économique, et dans quelle mesure ils nourrissent l’imagination créative de la production littéraire du nouveau siècle.

Au carrefour entre fiction littéraire et discours économique, nous suggérons de mener une réflexion croisée sur l’endettement, la banqueroute et la spéculation financière. Ce recueil pourrait interroger les aspects épistémologiques du dialogue entre chercheurs en critique littéraire, historiens de la pensée économique et économistes pour identifier et les capacités heuristiques de la fiction littéraire et la manière dont les études économiques s’enracinent dans les sciences humaines. Le double regard sur la fiction littéraire et sur le discours économique pourra ainsi d’une part enrichir la compréhension des dynamiques sociales qui alimentent les crises des marchés du crédit, au-delà de la schématisation élémentaire de la rationalité calculatrice à laquelle recourt majoritairement la modélisation économique. La connaissance historique des institutions du système du crédit et des crises financières pourra d’autre part offrir des instruments pour mieux comprendre le contexte et les sources de l’œuvre littéraire. En même temps, dans une perspective de longue durée et sans qu’il s’agisse de « diaboliser » la finance, on peut orienter l’attention critique sur les questions d’organisation institutionnelle et les enjeux éthiques que soulève l’expansion des marchés financiers.

Ce questionnement général peut par exemple déboucher sur quelques-unes des problématiques listées ci-dessous :

les formes de socialité qui sous-tendent la représentation des rapport de dette et crédit ;

les narrations respectives des crises financières dans la fiction littéraire et dans les études économiques ;

les échos symboliques de la dette et du crédit dans la fiction littéraire et dans les études économiques ;

les dynamiques psychiques et sociales de l’endettement, de la banqueroute, et des crises financières ;

la métaphoricité de la dette, du crédit et de la monnaie ;

les mécanismes de la dette, du crédit, de l’insolvabilité dans les structures narratives ;

le jugement éthique et les stigmatisations associés à la dette ou à l’insolvabilité;

les rôles et ‘caractères’ des personnages de débiteurs et des intermédiaires dans les marchés financiers ;

la manière dont l’incertitude, les rumeurs et les informations asymétriques participent des vagues spéculatives et des crises bancaires ;

la comparaison des “comportements” des acteurs/agents/personnages fictionnels avec les études d’économie comportementale de la théorie contemporaine ;

l’obligation sociale de rembourser la dette et la résolution de l’endettement ou des crises du crédit.

Les chercheurs qui désirent contribuer à la section monographique doivent envoyer leur abstract (max 450 mots) en anglais ou français aux deux adresses ci-dessous, en respectant la date limite du 15 Octobre 2020 :

b.g.ingrao@gmail.com ; rivistacostellazioni@gmail.com