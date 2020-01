Emmanuel Bouju

Épimodernes. Nouvelles « leçons américaines » sur l'actualité du roman

Québec, Codicille éditeur, 2020.

ISBN imprimé : 978-2-924446-15-7

ISBN pdf : 978-2-924446-16-4

Le postmodernisme a fait son temps. Voici venu celui de l’épimodernisme et de ses six valeurs cardinales – superficialité, secret, énergie, accélération, crédit et esprit de suite – inspirées des « six propositions pour le nouveau millénaire » qu’Italo Calvino avait formulées, dans ses « leçons américaines » inachevées, peu avant sa mort. Jouant sur une alliance singulière entre écriture de création et critique universitaire, humour et rigueur, cet essai original décrit les nouvelles directions prises par la littérature européenne contemporaine.



Six valeurs pour dire la mélancolie ironique qui touche aux utopies du modernisme; pour faire de la douleur fantôme du passé une expérience puissante de pensée potentielle; pour transformer la mort de l’auteur en un jeu avec son fantôme textuel et son avatar numérique; pour relever le défi d’une compression du présent et d’une accélération de l’histoire; pour confronter l’autorité à crédit du roman à la question de ce qu’elle peut encore faire valoir; et pour évoquer, malgré l’impouvoir conscient de la littérature, sa puissance et sa légèreté, sa profondeur cachée sous la surface, sa vertu d’engagement et d’ouverture des possibles.



Emmanuel Bouju est professeur de littérature comparée à la Sorbonne Nouvelle et membre senior de l’Institut universitaire de France. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de théorie littéraire et d’un essai sur le roman de la fin du vingtième siècle intitulé La transcription de l’histoire (Presses universitaires de Rennes, 2006). Derniers livres parus : Fragments d’un discours théorique. Nouveaux éléments de lexique littéraire (Éditions Nouvelles Cécile Defaut, 2016) et Pouvoir de la littérature. De l’energeia à l’empowerment, avec Yolaine Parisot et Charline Pluvinet (Presses universitaires de Rennes, 2019).



Ce plus récent ouvrage publié par Codicille éditeur est diffusé en libre accès (sous licence Creative Commons BY-NC-SA 4.0). Une version pdf est téléchargeable gratuitement, alors que des exemplaires imprimés peuvent être commandés auprès d'un service d'impression à la demande. Feuillet descriptif ici.