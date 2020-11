Émile Zola et Octave Mirbeau. Regards croisés

sous la direction d'Anna Gural-Migdal et Sándor Kálai

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2020

EAN : 9782406097549

328 p. — 49,00 €

Ce recueil d’articles emprunte des voies inédites pour effectuer un examen parallèle d’Émile Zola et d’Octave Mirbeau, mettant l’accent sur ce qui les unit. Les études proposées attestent du caractère international et transdisciplinaire des recherches sur ces deux écrivains et sur le naturalisme.

Table des matières

