CUEF - Abidjan

Colloque international

Les lettres, sciences humaines et sociales au service du développement durable

Comment vulgariser les Lettres, les Sciences Humaines et Sociales (LSHS) Quel est l’apport des sciences « non exactes » au développement durable dans un monde tourné de plus en plus vers les sciences dites « exactes » ? Ce sont autant de questionnements qui se rapportent au thème central de cet appel à communication. De Kinshasa (République du Congo) à Dakar (Sénégal) en passant par Abidjan (Côte d’Ivoire), les facultés de lettres, sciences humaines et sociales ne reçoivent que très peu de subventions de la part des Gouvernements. En effet, ceux-ci préfèrent consacrer plus de moyens financiers aux sciences fondamentales, c’est-à-dire les mathématiques, les sciences économiques, les sciences physiques, l’astronomie, etc., qu’aux autres.



La relégation des LSHS à une place subsidiaire n’est pas l’apanage des politiques. Selon le philosophe britannique Peter Winch (2009, p.50) : « L’idée d’une science sociale apparaît alors comme une simple absurdité, parce que les phénomènes sociaux ne peuvent être traités comme des faits physiques. » On en déduit que les LSHS ou sciences non-fondamentales ne servent quasiment à rien. Faut-il pour autant désespérer et abandonner les sciences non-fondamentales ? Aujourd’hui certains homologues des sciences pures et appliquées reconnaissent les inconvénients des résultats de leurs recherches sur l’homme et son environnement. Nous avons en mémoire les effets de la bombe atomique larguée à Hiroshima et Nagasaki en 1945, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986, etc.



Face à ces effets néfastes les sciences non-fondamentales tentent de concilier l’homme et la science. C’est dans cette optique que nous invitons des chercheurs à se réunir autour de la thématique « les lettres, sciences humaines et sociales au service du développement durable » pour un développement humain plus harmonieux.



Le présent colloque promeut la recherche pluridisciplinaire dans le champ ci-dessous indiqués. En outre, il invite toute la communauté académique (les enseignants-chercheurs, les chercheurs (es), les experts, les praticiens, les étudiants…) à réfléchir de manière innovante aux rapports qui unissent des langues, littératures et les arts à la sociétés. Les sous-thèmes sont donnés à titre indicatif. Tout sujet orienté dans le sens de la thématique générale est le bienvenu :





Axes de recherche

Axe 1 : La portée des langues dans le développement durable

- L’apport des Langues Niger-Congo, Afro-asiatique, Khoisan, Nilo-Sahara au développement,

- la contribution des langues maternelles au développement de nos sociétés,

- le français langue maternelle, première et ou seconde au développement des pays africains,

- Sociolinguistique et développement,

- Transmission des savoirs par l’alphabétisation,

- Alphabétisation et création d’un environnement lettré durable,

- Apprentissage du langage, instruction et développement d’une nation,



Axe 2 : La part des lettres aux développement durable

- Littératures africaines et le renouvellement de la pensée,

- Littératures africaines et transformation des sociétés,

- Littératures africaines et réflexion sur la vie,

- Contribution de la Littérature africaine au changement des sociétés, des mentalités,

- Le développement dans ses dimensions littéraires, journalistiques, sociales…



Axe 3 : L’apport des sciences humaines et sociales au développement durable

- l’histoire et le développement,

- la philosophie et le développement

- la psychologie et le développement

- la sociologie et développement,

- l’anthropologie et développement,

- la géographie et le développement,



Bibliographie indicative

----------------

Calendrier

Réception des propositions : 25 février 2022 au 30 août 2022

Notification d’acceptation : 05 – 10 septembre 2022

Envoi du programme provisoire du colloque : 20 – 25 septembre 2022

Date du colloque : 06 et 07 octobre 2022

Publication des actes : Mars 2023



Mail du colloque : colloquebonoua2022@gmail.com





Frais de participation

Enseignant-chercheur et chercheur : 40 000F CFA

Docteur non recruté : 25 000F CFA

Doctorant et Mastérant : 15 000F CFA

Autres : 40 000F CFA NB : les frais de participation prennent en compte l’inscription, la restauration (pause-café, déjeuner) et la publication



Président du Comité d’Organisation

· TAPE Jean-Martial



Coordinateurs

· TAPE Jean-Martial

· KRA Kouakou Appoh Enoc

· ASSANVO Amoikon Dyhie





Comité scientifique

