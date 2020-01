Eibl, Doris G. / Vatter, Christoph (éd.)

Les relations entre homme et animal dans les cultures, littératures, et médias francophones.

Mensch-Tier-Beziehungen in den frankophonen Kulturen, Literaturen und Medien.

Würzburg : Königshausen & Neumann, 2020,

EAN13: 978-3826063220, 44 EUR.

“Deux mammifères devant un crustacé“. Décrivant les clients d’un

restaurant de poissons, cette scène, tirée du roman Plateforme (2001)

de Michel Houellebecq, évoque de façon ironique la similitude entre

homme et animal ainsi que leur équivalence. Cet exemple est, si l’on

veut, symptomatique de l’intérêt grandissant porté à l’étude des relations

entre hommes et animaux depuis les années 1990. Les contributions

rassemblées dans ce volume explorent diverses approches et représentations

du rapport entre l’humain et l’animal dans les littératures, médias

et cultures francophones. A partir d’études de cas, les auteurs, provenant

d’Europe, d’Afrique et d’Amérique du Nord, analysent les discours et les

représentations des relations entre homme et animal à travers des médias

et époques différents : du roman au théâtre, de la littérature fantastique

aux textes médiévaux et de la fable à la bande dessinée contemporaine.

Table des matières

Introduction

Doris G. Eibl / Christoph Vatter …………………………………………………………. 7

Platz für Tiere! Aspekte der Zoopoetik

Anne Simon ……………………………………………………………………………… 15

L’importance d’appeler un chat un chat.

Sur la relation homme-chat dans la France du XVIe siècle

et dans les Essais de Montaigne

Teresa Hiergeist …………………………………………….………………………….. 27

« Qu’est-ce qui nous fait humain ? »

Zoo-Métamorphoses chez Marie Darrieussecq

Martina Stemberger ………………………………… ……………………………….. 37

Les hommes-chevaux simoniens : étude des relations entre

l’homme et le cheval dans La Route des Flandres, Le Cheval et

L’Acacia de Claude Simon

Mélanie Leneveu…………………………………………………………………………. 55

Bestiaire beaulieusien : animaux, écriture et imaginaire

chez Victor-Lévy Beaulieu

Sophie Dubois …………………………………………………………………………….. 67

L’animal entre l’arche et l’alphabet : naufrages encyclopédiques

Ninon Chavoz ……………………………………………………………………………. 79

Les rapports humain/animal dans le contexte francophone

subsaharien : Mémoires de porc-épic ou la subversion des

réactualisations mythifiantes

Lobna Mestaoui ………………………………………………………………………….. 91

Von Wilden (und) Tieren:

tableaux de chasse en Afrique (post)coloniale

Sonja Malzner …………………………………………………………………………… 103

Mann – Frau – Tier – BEEF!? Genderkonstruktionen und

Fleischkonsum im Männer-Foodmagazin BEEF! in

interkultureller Perspektive

Marie Duchene / Christoph Vatter ………………………........………………………. 121

Alexandre et les bêtes

Angelica Rieger …………………………………………………………………………. 143

La bête du Gévaudan dans la presse francophone : rapporter et

comprendre l’extraordinaire (1764-1767)

Simon Dagenais ………………………………………………………………………… 163

Animaux surnaturels vengeurs et salvateurs dans l’école

belge de l’étrange

Isabelle Moreels …………………………………………………………………………. 173

Le « genre animalier » dans la bande dessinée

Rolf Lohse ……………………………………………………………………………… 187

Milou, Idéfix et Rantanplan : les acolytes canins des personnages

emblématiques de la bande dessinée francophone

Simone Orzechowski …………………………………………………………………. 203

Résumés / Abstracts …………………………………………………………………. 213

Autor_innen / Auteur.e.s ……………………………………………………………….. 227