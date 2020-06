Edward Bizub

Faux pas sur les pavés, Proust controversé suivi de Beckett et Quignard à contre-pied

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque proustienne, 2020

EAN : 9782406093763

469 pages

49,00 €

PRÉSENTATION

Cet essai analyse la manière dont la critique proustienne aborde ce qui est la clé de la résurrection de Venise, et qui renvoie à d’autres thèmes liés à la sexualité, à la philosophie (Platon, Derrida, Wittgensteine, Deleuze) et à la religion. On découvrira le rejet par Freud de l’inconscient proustien ainsi que le « contre-pied » de Beckett et Quignard.

