Est-il vraiment imaginaire ce pays où un étonnant projet de loi prétend décider des droits et des devoirs des écrivains et des lecteurs ? Où un cercle d’admirateurs veut contraindre les romans de leur écrivain favori à devenir réalité ? Où une étrange maladie se déclenche après la lecture d’une célèbre nouvelle de Kafka, et un complot modifie les ouvrages empruntés dans les bibliothèques ? Et où, bien entendu, le service météorologique prévoit des températures toujours comprises entre 12 et 23 degrés ?

Dans un subtil et ludique agencement, Eduardo Berti entremêle et fait dialoguer les nouvelles de ce drôle de pays, en même temps (calme, forcément) qu’il célèbre l’importance de la lecture comme acte d’intelligence, de connaissance et de plaisir.

« Une importante maison d’édition a déposé plainte contre un écrivain à la plume très incisive qui a remis sans dénouement son dernier roman policier. L’auteur, à son tour, déclenchera une procédure pénale contre la maison d’édition pour avoir publié le livre sans s’être rendu compte qu’il y manquait l’explication finale. »

