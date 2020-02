Editeur.rice

CDI, à pourvoir au plus tôt

Etablissement public national situé dans le Parc de la Villette, la Cité de la musique - Philharmonie de Paris est un grand complexe dédié à la diffusion, à l’éducation et à la transmission musicale qui comprend trois salles de concert, le Musée de la musique, l’Orchestre de Paris, des salles d’exposition temporaire, un ensemble d’espaces pédagogiques et documentaires et des salles de répétition pour les orchestres et les musiciens. L’établissement présente chaque saison environ 500 concerts, trois expositions temporaires et un grand nombre d’activités éducatives. Il accueille quatre orchestres en résidence et administre les orchestres de jeunes Démos sur tout le territoire. Sa mission vise à renouveler et à élargir le public musical en favorisant l’égal accès de tous, adultes, jeunes et familles, aux différentes formes de musique.

Placé.e sous l’autorité de la Directrice éditoriale, l’Éditeur.rice contribue au projet éditorial de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris dans les différents aspects d’élaboration, de réalisation et de suivi des publications.

MISSIONS :

Élaboration et réalisation de projets éditoriaux

Préparation et mise en conformité des manuscrits du programme de parution : cohérence stylistique et réécriture, révision, lecture typographique et orthographique, vérification des informations,

Relecture/amendement de contenus en lien avec les auteurs,

Suivi éditorial, de la mise au point du manuscrit jusqu’au BAT, en collaboration avec les auteurs, les prestataires extérieurs et les services transversaux,

Recherches iconographiques, demandes de reproduction et gestion des droits,

Établissement et actualisation du planning de production.

Promotion des Éditions de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris

Rédaction de textes de quatrième de couverture, préparation des documents commerciaux en complément à l’action du diffuseur,

Mise à jour du site internet et des pages Éditions des brochures de saison et autres documents institutionnels propres aux publications.

PROFIL, QUALITÉS REQUISES :

- Formation Bac + 5 (métiers de l’édition, lettres ou sciences humaines), solide culture générale,

- Expérience de 3 ans minimum dans l’édition,

- Parfaite maîtrise du français et du code typographique, excellentes aptitudes rédactionnelles,

- Rigueur, organisation, autonomie, sens du travail en équipe,

- Maîtrise des outils de PAO (Indesign) appréciée,

- Intérêt pour la musique appréhendée dans une perspective culturelle large.

*

Les candidatures sont à adresser directement par mail à recrutement@cite-musique.fr ou par courrier à la Direction des Ressources Humaines, 221 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS.

*

La Cité de la musique – Philharmonie de Paris a obtenu les doubles labels « égalité professionnelle entre les hommes et les femmes » et « diversité ». A ce titre, elle met en place une politique de prévention des discriminations dès la phase de recrutement. Elle vise également à promouvoir la diversité en élargissant le réseau de diffusion de ses offres d’emploi et de stage.