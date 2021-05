Montpellier

Éditer les correspondances (2)

Théâtre, musique et opéra dans la Correspondance de Beaumarchais

La correspondance de Beaumarchais constitue un témoignage exceptionnel sur la vie culturelle du XVIIIesiècle. Dans le prolongement des journées d’étudesur l’édition des correspondances organisées en décembre 2019 à Montpellier (Éditer les correspondances 1: Diderot et Beaumarchais), noussouhaitons nous concentrer cette année sur les lettres de Beaumarchais et de ses correspondants qui témoignent des activités théâtrales etmusicales de l’auteur du Barbier de Séville. Entre théâtre, musique et opéra, le théoricien du genre sérieux est pleinement engagé dans les mutations des spectacles de son temps. Conscient des nouvelles aspirations du public et de la nécessaire évolution du statut d’auteur, Beaumarchais aborde dans sa correspondance aussi bien les aspects artistiques des productions scéniques que les droits moraux et économiques des artistes.

Ces journées d’étude s’inscrivent dans le cadre du nouveau projet d’inventaire et d’édition de la correspondancede Beaumarchaismené par une équipe internationale-présentation ici: https://www.ircl.cnrs.fr/francais/beaumarchais.htm

Les communications pourront porter sur des lettres inédites,des aspects de la pratique artistique de Beaumarchais et desa réflexion théorique, ou encore sur son réseau de correspondants. Date limite d’envoi des propositions de communication: 31 mai 2021

Comité scientifique et organisation: Linda Gil, Franck Salaün et Patrick Taïeb

Adresser les propositions conjointement à

Linda Gil: linda.gil@univ-montp3.fr,

Franck Salaün: franck.salaun@univ-montp3.fr

PatrickTaïeb: patrick.taieb@univ-montp3.fr.