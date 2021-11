Parution du premier numéro thématique de la revue en ligne Écriture de soi-R :



NOCTURNES

(à consulter ici)



Écriture de soi-R est née en 2020 de l’envie de produire et de partager un contenu pluriel autour des écritures à la première personne. Cette revue universitaire en ligne choisit de mettre en avant des chercheur.se.s dont les travaux s’articulent autour de ces écritures du Je, de l’exploration de l’intime, privé ou politique, dans une approche contemporaine. Nous souhaitons leur donner un espace renouvelé de visibilité et de parole.



Écriture de soi-R, ce sont de jeunes chercheur.se.s et auteur.ice.s, organisé.e.s en plusieurs comités (éditorial, scientifique et littéraire) qui se partagent la conception des numéros thématiques comme de la rubrique Varia, puis la sélection et la relecture double-aveugle des contributions reçues. Nous y publions une majorité d’articles scientifiques, mais également des textes de jeunes écrivain.e.s et, enfin, des textes plus hybrides tels que des témoignages de recherche.



Pour ce premier numéro, le thème “NOCTURNES”, s’est imposé en clin d’œil au titre de la revue. Le R ajoute à « soi » une dimension intime du temps de l’écrit. Le soir, le crépuscule, la nuit constituent des temporalités dans lesquelles l’intime erre, se questionne et se cherche. Dans cette démarche, des articles consacrés à des auteur.ice.s français.e.s contemporain.ne.s (Annie Ernaux, Yannick Haenel, Albert Camus, Maria Casarès) y côtoient des analyses consacré à un écrivain japonais (Murakami Ryu) ou encore à une autrice médiévale (Christine de Pizan). Dans notre dynamique transversale, ces textes sont également mis en regard de témoignages de chercheur.se.s et de productions artistiques contemporaines inédites.



“NOCTURNES” entend questionner la part la plus intime de l’écriture. L’écriture est ainsi abordée en tant qu’énigme dont l’obscurité tend à être mise en lumière. Cet intérêt porté à la dimension nocturne des écritures de soi permet une nouvelle exploration du langage, des jeux sur la grammaire, des mots, de la phrase, de la syntaxe et des récits et ces nouvelles perspectives permettent d’envisager ces formes d’expression comme des architectures mouvantes, des kaléidoscopes invitant à la transformation permanente.



Le numéro dans son intégralité est disponible sur notre site internet (téléchargeable au format pdf), chaque contribution est également téléchargeable sur la page du site qui lui est dédiée.



Vous trouverez également sur notre site l’appel à contributions pour notre prochain numéro « Performance ».



***

Sommaire de cette publication :





Édito de la rédaction et du comité éditorial



Entretien :

* Entretien avec Marie Darrieussecq par Eugénie Péron-Douté autour de l'ouvrage Pas dormir.



Articles :

* La place du narrateur dans la temporalité nocturne de Bleu presque transparent - Amira Zegrour, Traductrice

* "Je ne suis pas sortie de ma nuit" d'Annie Ernaux, la maladie de la nuit. - Clément Génibrèdes, Université Sorbonne Nouvelle

* Un prélude à la délivrance ? La nuit dans l'oeuvre de Yannick Haenel. - Adrian Meyronnet, Université Sorbonne Nouvelle

* "L’heure difficile" dans la correspondance entre Albert Camus et Maria Casarès. - Sandrine Hylari, Université Montpellier 3

* "Je me cuiday endormir" : poétique de la vulnérabilité et identité nocturne dans l'écriture de Christine de Pizan. - Rose Delestre, Université de Genève, Université Rennes 2



Témoignage de chercheur.euse.s :

* Initiation aux nocturnes de la formation de soi, avec le monde et au cours d'une vie. - Gaston Pineau, Université de Tours, Université du Québec à Montréal

* Écrire ses rêves en ligne en temps de pandémie : formes de réflexivités d’une communauté de sois nocturnes. - Marlène Beghin, Université Paris sciences et lettres, EPHE, EHESS

* Cauchemar silencieux à Rouen - Myriam Dalal, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne



Création littéraire :

* Penny Dreadful - Laurent Herrou

* Enfin prendre forme - Marion Dorval

* Les deux bouts de la nuit - Philippe Caza

* Me suis couché tard, me suis levé tard - Antoine Moreau

* Un volet, puis l'autre - Renée Zachariou