Philadelphie, USA

Ce panel bilingue français/anglais qui aura lieu à Philadelphie (USA) en mars 2021 cherche à analyser des textes récents comprenant des représentations des grandes villes françaises. De nombreux textes littéraires ont mis en scène des villes en tant que lieux mêlant le collectif et l’individuel. Au 20ème et 21ème siècle, de nouveaux récits ont composé avec la modernité de ces villes et ont redéfini la relation entre l’habitant et sa ville. Ce panel se veut donc être une discussion sur la façon de représenter une ville en littérature et les moyens dont la ville est dépeinte, vécue, et parfois imaginée. Nous nous pencherons en particulier sur les tensions qui existent entre les réalités d’une ville et ses représentations, ainsi que le thème d’écrire (sur) une ville en tant que personnage de roman.

Certaines pistes peuvent inclure :

· Marseille dans les romans de Jean-Claude Izzo

· Nantes and Bordeaux en tant que villes (post)coloniales

· Lyon comme ville gastronomique et/ou littéraire

· Tours dans l’œuvre de l’écrivain Gérard Lecha

· Nice et la cote d’azur dans les romans contemporains

· Bordeaux dans « Bords d’eaux » de Pierre Veilletet ou dans « Bordeaux » de Bernard Delvaille

· Toulouse en tant que ville « dure » dans les livres de Laurent Mauvignier

· Strasbourg comme ville franco-allemande (Olivier Guez)

· Lille dans les polars (« Syndrome E » by Franck Thilliez)

· Paris dans la littérature contemporaine (le « Grand Paris » par exemple)

· Les théories liées à la ville (Henri Lefebvre, de Certeau, Michel Butor, etc)

· L’urbanisme et la littérature (centre-ville VS banlieue)

Veuillez soumettre votre proposition sur le site du NEMLA avant le 30 septembre :

http://www.buffalo.edu/nemla/convention/callforpapers/submit.html