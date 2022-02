Andalo (Trentino Alto Adige) - Université de Trente, Italie

L’École d’été « Traduire les narrations » - qui se déroulera du 13 au 17 juin dans le village de Andalo, au cœur des Dolomites – est organisée par le Séminaire de traduction littéraire LETRA du Laboratoire Littéraire (LaborLet) du Centre des Hautes Études CeASUm (Centro di Alti Studi Umanistici) du Département de Lettres et Philosophie de l’Université de Trente.

Pendant l’école d’été « Traduire les narrations », Ilide Carmignani (littérature espagnole), Franca Cavagnoli (littérature anglaise), Renata Colorni et Luca Crescenzi (littérature allemande), Fulvio Ferrari (littérature suédoise) et Yasmina Melaouah (littérature française) animeront des ateliers de traduction littéraire sur la prose narrative moderne et contemporaine.



L’École d’été « Traduire les narrations » s’adresse, en particulier, aux étudiants en master ou en doctorat, aux professionnels de l’édition et aux enseignants du secondaire.



Admission et frais d’inscription



19 participants maximum pour chaque aire linguistique



Rattachés à l’Université de Trente: 256 €

Non-rattachés à l’Université de Trente: 400 €



Pour candidater

https://webapps.unitn.it/form/it/Web/Application/summerschool/LETRA-2022



La date limite de réception des candidatures est fixée au 28 février 2022.



Responsable scientifique

Paolo Tamassia