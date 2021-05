Nantes

Échanges intellectuels, dynamiques transnationales. France/Italie, 1950-1980

Scambi intellettuali, dinamiche transnazionali. Francia/Italia, 1950-1980

Journée d’études des doctorants et des jeunes chercheurs

Université de Nantes – date : octobre 2021

La journée d’études a pour objectif d’étudier les relations entre auteurs italiens et français (intellectuels, critiques, poètes, écrivains, cinéastes, dramaturges) à partir des années 1950 jusqu’aux années 1980.

Même si les rapports entre les intellectuels italiens et français ont déjà fait l’objet de recherches remarquables, des zones d’ombre assez importantes demeurent et mériteraient un approfondissement et des recherches ultérieures. Lors de cette journée d’études, nous souhaitons mettre en relief les influences réciproques, les intersections et les projets communs intervenant dans le processus de création entre domaine italien et domaine français.

La journée d’études respectera la réciprocité entre les deux contextes pris en examen. L’intérêt principal de cette journée est la possibilité de découvrir, dans une optique transnationale, des aspects peu connus des relations, par ailleurs très productives, entre intellectuels issus de différents contextes et de différentes orientations idéologiques.

Le sujet de la journée d’étude peut être abordé sous des angles différents. Voici une liste non exhaustive des réflexions possibles ainsi que quelques exemples concrets :

- l’influence d’un intellectuel de l’un des deux pays sur un ou plusieurs auteurs de l’autre. À titre d’exemples : l’influence de Frantz Fanon sur le débat des Quaderni Piacentini ; la réception en Italie des féministes françaises (H. Cixous, L. Igaray, M. Wittig…) et vice-versa ( Carla Lonzi) ; l’impact de l’exil politique de Toni Negri (et d’autres intellectuels) sur le débat politique français ; la présence remarquable d’auteurs français (Eluard, Aragon…) dans les publications liées au Parti Communiste italien (Rinascita, par exemple)…

- l’influence d’auteurs français sur l’œuvre et la pensée d’auteurs italiens, et vice-versa : le théâtre de Carmelo Bene et la notion de « littérature mineure » de Gilles Deleuze ; les lectures et les intégrations textuelles d’auteurs italiens du XXe (F. Fortini, C. Pavese, E. Vittorini) dans les films de J.-M. Straub et D. Huillet…

- les échanges et les correspondances épistolaires entre auteurs français et italiens ;

-l ’impact des intermédiaires littéraires, tels les éditeurs et les traducteurs (Grazia Cherchi, Vittorio Sereni, Maria Luisa Spaziani, Franco Fortini, Giovanni Raboni…) ;

- l’étude d’auteurs dits canoniques dans l’un des deux pays ayant disparu ou ayant eu une faible résonance dans le deuxième pays ;

- les co-productions et collaborations intellectuelles au théâtre et au cinéma (R. Rossellini et J.L. Godard, M. Ferreri…) ;

- les divergences entre France et Italie dans le débat politique après Mai 68 que l’on retrouve dans des revues et œuvres littéraires.

*

Nous accueillons des propositions de communication de la part de doctorants et de jeunes chercheurs. Celles-ci devront être d’une longueur maximale de 500 mots (correspondant à une présentation de vingt minutes) et inclure : nom, adresse électronique, rattachement institutionnel et titre provisoire de la communication.

Les langues de prédilection pour les communications et pour les échanges de notre journée seront le français et l’italien. Des propositions en anglais sont, néanmoins, les bienvenues.

Date de clôture de l’appel : 15 juin 2021.

Communication des sélections : 30 juin 2021

Merci d’adresser votre proposition de communication aux adresses suivantes :

vittoriano.gallico@gmail.com + jessy.simonini@gmail.com.

La giornata di studi ha come obiettivo lo studio delle relazioni fra autori italiani e francesi (intellettuali, critici, poeti, scrittori, registi, drammaturgi) a partire dagli anni ’50 sino agli anni ’80.

Anche se i rapporti fra intellettuali italiani e francesi sono già stati l’oggetto di ricerche significative, permangono ancora importanti zone d’ombra che meriterebbero approfondimenti e ricerche ulteriori. In occasione di questa giornata di studi, desideriamo mettere in evidenza le influenze reciproche, le intersezioni e i progetti comuni che intervengono nei processi creativi fra il contesto italiano e quello francese.

La giornata rispetterà la reciprocità tra i due contesti esaminati. L’interesse principale di questa giornata risiede nella possibilità di scoprire, in un’ottica transnazionale, aspetti poco noti delle relazioni, assai ricche e produttive, fra intellettuali provenienti da diversi contesti e orientamenti ideologici.

Il tema della giornata di studi potrà essere affrontato sotto molteplici angoli di lettura. Ecco una lista non esaustiva delle possibili riflessioni oltre ad alcuni esempi concreti:

-L’influenza di un intellettuale di uno dei due paesi su uno o più autori dell’altro. Ad esempio: l’influenza di Fanon sul dibattito dei Quaderni piacentini ; la ricezione in Italia delle femministe francesi (Cixous, Irigaray, Wittig…) e viceversa (Lonzi); l’impatto dell’esilio di Toni Negri (e di altri intellettuali) sul dibattito politico francese; la presenza significativa di autori francesi (Eluard, Aragon…) nelle pubblicazioni legate al Pci (Rinascita, ad esempio)…

-L’influenza di autori francesi sull’opera e sul pensiero di autori italiani, e viceversa: il teatro di Bene e la nozione di “letteratura minore” di Deleuze; le letture e le integrazioni testuali di autori italiani del XXe secolo (Fortini, Pavese, Vittorini) nei film di Straub e Huillet.

-Gli scambi e le corrispondenze epistolari tra autori francesi e italiani;

-L’impatto degli intermediari letterari, come editori e traduttori (Grazia Cherchi, Vittorio Sereni, Maria Luisa Spaziani, Franco Fortini, Giovanni Raboni…);

-Lo studio di autori “canonici” in uno dei due paesi e la sua scomparsa o debole risonanza nel secondo paese;

-Le coproduzioni e collaborazioni intellettuali a teatro e al cinema (Rossellini, Godard, Ferreri…)

-Le divergenze fra Francia e Italia nel dibattito politico dopo il maggio 68, rintracciabili in riviste, opere letterarie o cinematografiche.

Accoglieremo proposte d’intervento da parte di dottorandi e giovani ricercatori. Lunghezza massima del testo: 500 parole (per una presentazione di 20 minuti), con nome, indirizzo di posta elettronica, università di appartenenza e titolo provvisorio dell’intervento.

Lingue dell’incontro: francese e italiano. Si accetteranno anche proposte in lingua inglese.

Scadenza per l’invio delle proposte: 15 giugno 2021 ; Comunicazione degli abtract selezionati: 30 giugno 2021;

Le proposte dovranno essere inviate agli indirizzi seguenti: vittoriano.gallico@gmail.com + jessy.simonini@gmail.com