Sisyphe heureux. Les revues artistiques et littéraires. Approches et figures

Évanghélia Stead

Presses Universitaires de Rennes, coll. "Interférences", 2020.

312 p.

24,00 €

ISBN : 978-2-7535-7935-4

*

Ce livre met en avant les revues artistiques et littéraires dans une histoire culturelle nuancée. L’autrice Évanghélia Stead y aborde des questions centrales aux périodiques en combinant méthodologie et études de cas. Elle replace les revues littéraires et artistiques dans la large mouvance de l’imprimé, questionne le partage entre majeur et mineur et montre les interactions avec d’autres formes culturelles au sein de l’écosystème médiatique. L’analyse associe les études textuelles et visuelles, littéraires et historiques, l’histoire de l’imprimé et des représentations ainsi que l’étude de l’imaginaire.

Avec le soutien de l’Institut universitaire de France.

