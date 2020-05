EMMANUEL PIERRAT

L'auteur, ses droits et ses devoirs

Première édition

Collection Folio essais (n° 661), Gallimard

Parution : 28-05-2020

848 p. — ISBN : 9782072819094

La littérature a certes tous les droits, mais pas avec la justice : censure, propriété des manuscrits originaux, fiction à partir de personnages réels, nombre d’obstacles se dressent devant qui espère écrire et être publié. Dans une société en judiciarisation croissante, l’auteur ne peut plus échapper aux questions que lui pose le droit de l’édition. Cet ouvrage est un vade-mecum pour l’impétrant écrivain, le citoyen curieux des livres, l’étudiant ainsi que le praticien du droit, un outil de réflexion pratique et largement illustré d’exemples historiques.

La méthode empruntée consiste à retracer tout le parcours de l’écrivain contemporain, aux prises avec les questions juridiques, depuis la reconnaissance de sa qualité d’auteur jusqu’aux litiges auxquels il peut être confronté.

Dans ce guide de survie pour créateur en milieu inconnu, et parfois hostile, Emmanuel Pierrat, avocat et écrivain, évoque les enjeux juridiques des différentes phases de l’édition d’un ouvrage comme la conclusion du contrat, la rémunération de l’écrivain, les risques de diffamation, les adaptations de romans en films… et, en parallèle, la vie des gens du livres, qu’ils soient auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires, critiques ou lecteurs. Autant de citoyens aux prises avec un objet fait de mots et de droit.

