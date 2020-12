Le Lutin de Stuttgart

Eduard Mörike

Jean-Yves Masson (Traducteur)

Alfred Thon (Illustrateur)

éd. de la Coopérative, 2020

Date de parution : 20/11/2020

EAN : 9791095066385 — 168 p



Eduard Mörike (1804-1875), poète et romancier, est l'un des principaux romantiques allemands. Ses poèmes mis en musique par Schumann, Brahms ou Hugo Wolf sont connus des mélomanes du monde entier, et figurent dans toutes les anthologies de la poésie allemande. Si sa nouvelle la plus connue en France est assurément Le Voyage de Mozart à Prague, son oeuvre recèle de nombreux autres trésors comme ce Lutin de Stuttgart, non moins célèbre en Allemagne, dont c'est ici la première traduction française.

Ce conte est ancré dans les traditions populaires de la Souabe, terre natale de Mörike qui est à bien des égards la patrie du romantisme allemand. L'auteur multiplie avec virtuosité les récits enchâssés et déploie toute une galerie de personnages merveilleux, dont le plus envoûtant est peut-être la Belle Lau, une ondine mélancolique venue de la mer Noire, exilée au fond d'un lac aux eaux d'un bleu surnaturel.

C'est le coeur de l'Allemagne romantique qu'on entend battre ici à chaque page, au gré des épisodes d'une narration jamais à court d'invention. Destiné aux adultes comme aux enfants, Le Lutin de Stuttgart a enchanté des générations de lecteurs. Nous avons choisi de l'illustrer de silhouettes reprises à une édition allemande du début du vingtième siècle, caractéristique du goût romantique pour les anciens livres de colportage et pour l'imaginaire des marionnettes.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Et pourquoi pas un conte ?", par Mireille Gansel (en ligne le 26 décembre 2020)

