Tout en proposant une lecture critique de la modernité, les philosophes contemporains ont souvent nourri un dialogue serré avec les philosophes du Grand Siècle. Ce retour critique vers le siècle de la raison et du calcul a en réalité contribué à dessiner les contours d'une époque qui nous apparaît comme étrangement familière. Qu’il s’agisse des sciences humaines ou des sciences cognitives, cette période décisive de l’histoire de l’Europe, que Foucault désignait volontiers comme le « moment cartésien », n’apparaît pas seulement comme un moment de rupture, mais également comme une révolution dans l’ordre du savoir dont les échos et les effets sont encore perceptibles dans les débats contemporains sur les rapports entre l’âme et le corps, les mondes possibles, les fondements du droit et le pouvoir symbolique, ou encore l’usage de la notion de finalisme en biologie. Qu’il s’agisse de Schlick, Duhem et Lewis, de Heidegger, Horkheimer, Sartre et Deleuze, ou bien de Lacan, Bourdieu et Villey, les contemporains ont souvent cherché chez les modernes une source d’inspiration, un modèle à imiter et à réactiver, ou bien une figure à dépasser, à réfuter et à subvertir. Descartes, mais aussi Hobbes, Pascal, Leibniz, Spinoza ou Locke, apparaissent ainsi comme nos contemporains, c’est-à-dire comme des penseurs dont la philosophie est, dans notre présent, encore à l’œuvre.

SOMMAIRE

Paul Rateau

Préface. L'historien et le philosophe – et autres ventriloques, faussaires et spirites

Christian Leduc

Pierre Duhem et le cartésianisme moderne

Luca Basso

Sartre et la liberté cartésienne

Raffaele Carbone

L'âge bourgeois et la philosophie moderne : Horkheimer lecteur de Descartes et Spinoza

Pascale Gillot

Descartes contemporain. Subjectivité et ordre symbolique : Descartes lu par Lacan

Élodie Cassan

De quelle linguistique Descartes est-il le nom ?

Sandrine Roux

L’âge classique en sciences cognitives : de la continuité revendiquée à la rupture

Odile Tourneux

Le Hobbes de Michel Villey : le droit français contemporain et la référence hobbesienne

Éric Marquer

Qu’est-ce qu’être pascalien ? Lucien Goldmann, Louis Marin, Pierre Bourdieu : lectures critiques

Chantal Jaquet

Spinoza : un rationalisme absolu ? Retour sur les interprétations contemporaines

Vincent Legeay

« Être apte » chez Spinoza : un cas de reprise classique inclassable

Raphaël Pierrès

Locke et le problème de l’intériorité

Paul Rateau

Leibniz, Heidegger et le principe de raison

Louis Pijaudier-Cabot

La pluralité des mondes possibles de Leibniz et David Lewis : le problème de l’actualité

Christian Bonnet

Moritz Schlick et le problème du parallélisme psychophysique

David Lapoujade

Deleuze, un coucou philosophique

Frédéric Fruteau de Laclos

Le mauvais pli des deleuziens

Bertrand Binoche

Positivités des Lumières