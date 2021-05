Dialogue sur l'art et la politique

Édouard Louis et Ken Loach

P.U.F., 2021

Pages: 84

ISBN: 978-2-13-082930-0

Prix : 8 EUR

Résumé:

Deux artistes de deux pays et deux générations différentes, Ken Loach et Édouard Louis, échangent sur l’art, le cinéma, la littérature et leur rôle aujourd’hui. Comment l’art peut-il poser et repenser la question de la violence de classe ? Comment inventer un art qui déstabilise réellement les systèmes de pouvoir et ne se contente pas de les décrire ? Et quel peut être le rôle de l’art dans un contexte politique mondial inquiétant ?

En tentant de répondre à ces questions et en confrontant leurs réflexions, Ken Loach et Édouard Louis esquissent un manifeste pour une transformation radicale de l’art.

Ken Loach est un des cinéastes les plus importants et les plus prolifiques au monde. À travers ses films, récompensés par les prix les plus prestigieux du cinéma, il n’a cessé de donner la voix aux plus défavorisés.

Édouard Louis est écrivain. Il dirige la collection « Des mots » aux Puf, où il a également coordonné un ouvrage consacré à Pierre Bourdieu : Pierre Bourdieu. L’insoumission en héritage. Ses livres sont traduits dans une trentaine de langues à travers le monde. Il a toujours articulé sa littérature à une pratique politique.

