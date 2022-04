Comment, dans les espaces francophones, en arrive-t-on à gérer la saturation de causes contradictoires autour de la race, de l’ethnicité, de la république ou de la communauté ?

Cet ouvrage examine, plutôt qu'un hypothétique ressentiment antifrançais, le possible sentiment antifrancophone et ses élans sous-jacents. Le propos est politique, spéculatif et puise dans l'inépuisable actualité, la littérature africaine, l'histoire postcoloniale et la sociologie.

Éric Essono Tsimi, romancier et professeur d'études francophones à The City University of New York, est, depuis 2016, membre associé du Laboratoire de recherche en psychologie des dynamiques intra- et intersubjectives de l'université de Lausanne. Il a publié De quoi la littérature africaine est-elle la littérature ? (Presses Universitaires de Montréal, 2022) et Vous autres, civilisations, savez maintenant que vous êtes mortelles (Classiques Garnier, 2021).