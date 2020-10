L'art de chercher

L'enseignement supérieur face à la recherche-création

sous la direction d'Éric Dayre et David Gauthier

Hermann

Paru le 28/09/2020

ISBN : 9791037005434

Collection : Echanges littéraires

Pages : 416

En résonance avec la Biennale de Lyon 2019, l’Université de Lyon a organisé le 8 octobre 2019 un séminaire « Arts (ou art) de chercher : l’enseignement supérieur face à la recherche-création ». L’ouvrage collectif issu de ce séminaire aborde la question des arts et de la création, de la recherche et de l’art dans les dynamiques des formations actuelles et de la recherche contemporaine, dans un grand nombre de domaines (lettres, arts, sciences humaines et sciences exactes).

En posant la question de l’expérimentation, de la transmission et de la reconnaissance, il présente des formations, des parcours et dispositifs, des programmes de recherche-création. Il fait également un point sur l’histoire épistémologique et la provenance de cette approche fondée sur l’idée que l’art « pense », ou s’oriente à coups d’actes et de formes comme une pensée en effet.

Le volume tente ainsi de décrire toute l’importance et les conséquences de cette idée pratique dans l’ensemble des procédures, des enjeux et des grands paradigmes de l’enseignement et de la recherche aujourd’hui. Il suggère enfin quelques redéfinitions et changements institutionnels.

Éric Dayre est professeur de littérature comparée et dirige le Centre d’études et de recherches comparées sur la création de l’ENS de Lyon (CERCC). Il dirige la collection « Échanges littéraires » aux éditions Hermann et est l’auteur de plusieurs ouvrages.

David Gauthier est responsable des affaires culturelles de l’École normale supérieure de Lyon depuis 1999 et chargé de la mission "images". Il est membre associé au Centre d’études et de recherches comparées sur la création (CERCC).

*