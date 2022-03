Lille, France

XXIIe congrès Société Rencesvals – Lille



18 - 22 juillet 2022



Deuxième circulaire



Le XXIIe Congrès international de la Société Rencesvals aura lieu du 18 au 22 juillet 2022 à Lille, France. Les travaux se dérouleront à la MESHS - Maison Européenne des Sciences Humaines et Sociales, 2 rue des canonniers, à Lille (face à la gare Lille-Flandres, à proximité de la gare Lille-Europe. Les deux gares sont reliées par navettes de bus et taxis à l’aéroport de Lesquin).



Nous rappelons que les thèmes suivants ont été retenus :



1. Le Nord de la France et la production épique



(conférence plénière: Ludovic Nys – lundi 18/07)



2. L’imaginaire épique de l’espace et du temps



(conférence plénière: Jean-Pierre-Martin, vendredi 22/07)



3. Historiographie et chanson de geste



(conférence plénière: Françoise Le Saux – jeudi 21/07)



4. Le lexique des chansons de geste



(conférence plénière: Gilles Roques – mardi 19/07)



5. Divers



Les langues principales des travaux du congrès seront le français, l’espagnol et l’italien ; les communications en anglais pourront être acceptées. Les communications dureront de 20 à 25 minutes (30 minutes avec la discussion). Des propositions de communication pourront être affinées ou acceptées jusqu’au 10 avril.



Nous rappelons que toute personne désirant présenter une communication doit être membre en règle de la Société Rencesvals. Les collègues qui n’auraient pas encore envoyé de proposition de communication sont invités à nous adresser, au plus tard pour le 10 avril 2022, la fiche ci-jointe, incluant une première présentation, qui peut déjà constituer un abstract ne dépassant pas 250 mots. Un abstract plus précis sera demandé dans la troisième circulaire. Toute proposition doit parvenir à Emmanuelle Poulain-Gautret (emmanuelle.poulain-gautret@univ-lille.fr). Nous vous remercions également de bien vouloir indiquer si vous souhaitez participer au congrès, même si vous ne souhaitez pas communiquer.



Si la situation sanitaire et générale le permet, l’excursion du congrès aura lieu le mercredi 20 juillet à Azincourt et à Saint-Omer. Des visites du vieux Lille, des musées et des bibliothèques sont prévues, notamment pour les accompagnants. Le banquet aura lieu le jeudi 21 juillet. Vous trouverez ci-joint (ou sur demande) une liste des hôtels (tarifs 2020) avec lesquels travaille l’université de Lille, mais la ville propose de nombreux hôtels et logements (par ex. par Airbnb). Le lieu du congrès étant très accessible (tous les métros et tous les bus s’arrêtent à la gare Lille-Flandres), il ne faut pas craindre d’être logé hors centre-ville pour obtenir des tarifs plus intéressants.



Les frais d’inscription se montent à 120 euros pour les participants, à 80 euros pour les accompagnants, doctorants, étudiants, chercheurs sans emploi (rappel : les sections nationales de la société Rencesvals disposent de bourses d’aide aux jeunes chercheurs : se rapprocher de sa section nationale pour plus de renseignements). L’accueil du congrès et le règlement des frais d’inscription se feront le lundi 18 dès 9h à la MESHS.



Dans l’espoir que nous pourrons enfin nous réunir comme prévu et dans l’attente de vous recevoir à Lille,



Pour le comité organisateur,



Emmanuelle Poulain-Gautret



(contact : emmanuelle.poulain-gautret@univ-lille.fr).



XXIIe Congrès International de la Société Rencesvals



pour l’étude des épopées romanes - Lille (juillet 2022)



Nom :

Prénom:

Adresse postale :

Adresse mail :

Affiliation:

Participera au congrès :

- Sera accompagné (nombre d’accompagnants) :

- Sans communication

- Avec communication



Titre provisoire :



Thème de rattachement :



Présentation :