Elisa Bricco, Marie Gaboriaud, Chiara Rolla (dir.), Christian Garcin, une esthétique du dépaysement

Editions PUV (Presses Universitaires de Vincennes)

Coll. "L'imaginaire du Texte"

Sortie le 16/09/2021

304 p. – 24€ – EAN : 9782379241864

Cet ouvrage présente pour la première fois un ensemble d’études consacrées à l’écrivain contemporain Christian Garcin, auteur d’une œuvre vaste et composite, marquée par l’'esthétique du voyage et de l’étrangeté.

Christian Garcin est l’auteur d’une œuvre très riche et diversifiée où voisinent des genres, des thématiques et des styles différents. Depuis son entrée dans l’écriture en 1993, il n’a cessé de publier des textes plus ou moins courts, des récits et des nouvelles ; de manipuler les grands genres littéraires, le roman et la poésie ; de s’adonner à des formes qui varient du carnet et du récit de voyage, à l’essai et à la traduction. Il s’agit d’une vaste bibliographie où la fiction et la réflexion, l’autofiction et l’autobiographie se côtoient naturellement. Ce volume, qui constitue la première monographie consacrée à cet auteur, interroge les réseaux thématiques et poétiques qui parcourent une œuvre marquée par le dépaysement, l’ailleurs et la recherche.

Sommaire

Elisa Bricco, « Introduction »



Première partie : Mondes en réseau et dépaysement

Jean-Raymond Fanlo, « Une toile d’araignée dense et folle » Thierry Gillybœuf, « Confins et labyrinthes : une topographie de l’imaginaire garcinien » Anne-Sophie Donnarieix, « Réalités en construction. Pluralité et entrecroisement des mondes dans l’univers fictionnel de Christian Garcin » Jochen Mecke, « Une littérature du dépaysement : l’esthétique néo-exotique de Christian Garcin » Noëlle Lévy-Gires, « Regarde le nom » : l'onomastique dans trois romans de Christian Garcin. »

Deuxième partie : Eclatement de soi dans le monde

Christophe Gence, « Images, multiplicités, « je » dans les romans et dans Vidas » Elisa Bricco, « La trace autobiographique dans les textes de Christian Garcin » Chiara Rolla, « Murs poreux, frontières perméables pour un « je » polymorphe : Entrer dans des maisons inconnues de Christian Garcin » Frédéric Martin-Achard, « Dans le temps, non dans l’espace » : simultanéité et concordance des temps dans l’œuvre romanesque de Christian Garcin » Jutta Fortin, « Pour essayer de retrouver ma mère » : abandon et importance de la langue dans Des Femmes disparaissent et Aux Bords du lac Baïkal de Christian Garcin »

Troisième partie : (Hyper)esthésies, simultanéité et correspondances

Stéphane Chaudier et Joël July, « Qu’est-ce qu’une phrase littéraire aujourd’hui ? Le cas exemplaire de Christian Garcin » Lydia Bauer, « Synchronicité et sympathie dans La jubilation des hasards de Christian Garcin » Isabelle Dangy, « Le monde animal dans l’œuvre de Christian Garcin » Marie Gaboriaud, « Le Silence n’existe pas » : du silence des arbres à Eddy Mitchell, dialectique du bruit et du silence dans quelques œuvres de Christian Garcin » François Berquin, « Éloge de la grisaille »

Annexes

Christian Garcin, « Un nuage d’étourneaux dans une architecture de verre »

Voyage et création littéraire. Entretien avec Christian Garcin et David Collin

Bibliographie de Christian Garcin

Lire un extrait sur le site de l'éditeur