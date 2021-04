Écrire et peindre le paysage en France et en Angleterre. 1750-1850

Émilie Beck Saiello, Laurent Châtel et Élisabeth Martichou (dir.)

P.U.R., 2021

28 euros

318 p.

ISBN : 978-2-7535-8036-7

Cette enquête menée à la fois sur la France et sur l’Angleterre apporte un éclairage comparé et contrasté sur la question du paysage, trop souvent envisagée sous le seul angle « national ». On y entend les voix des peintres paysagistes, des collectionneurs et des amateurs, avec leurs mots pour « dire » le paysage. L’examen de la terminologie et de l’écriture permet d’évaluer la pertinence de catégories comme celles de « paysage historique » ou de « pittoresque ». À ceci s’ajoute une perspective croisée de divers « paysageurs », praticiens, auteurs et créateurs de tableaux, de jardins, de poèmes, de guides ou de théorie picturale.

Avec le soutien du CECILLE-ULR 4074 de l’université de Lille, du PLEIADE-ULR 7338 de l’université Sorbonne Paris Nord et de la Structure fédérative « Délivrez nous du livre ! ».

