Université de Reims Champagne-Ardenne (& en ligne)

Du « théâtre de société » avant 1700 ?

Journée d’étude organisée par

Dominique Quéro (Université de Reims Champagne-Ardenne, CRIMEL)

Valentina Ponzetto et Jennifer Ruimi (FNS, Université de Lausanne)

le vendredi 24 septembre 2021

à Reims en présentiel (si possible) et par visioconférence

Peut-on parler de « théâtre de société » avant 1700, et sous quelles formes se manifeste alors ce phénomène qui connaît son plein essor à partir des années 1750 et perdure au(x) siècle(s) suivant(s) ?

Objet de maints ouvrages au tournant des 19e et 20e siècles, les théâtres de société suscitent depuis 25 ans un regain d’intérêt de la part des dix-huitièmistes, dont David Trott, créateur du site « Théâtres de société : rayonnement du répertoire français entre 1700 et 1799 », et Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval, à qui l’on doit l’étude de référence sur Le théâtre de société, un autre théâtre ? (2003) et un colloque sur Les théâtres de société au XVIIIe siècle (2005) organisé avec Dominique Quéro. Si Jean-Claude Yon et Nathalie Gonidec ont enchaîné par un colloque sur Le théâtre de société au XIXe siècle (2008, publ. 2012), la poursuite en aval des investigations sur ce phénomène est encore au cœur du projet FNS dirigé par Valentina Ponzetto à l’Université de Lausanne depuis 2016, « Théâtres de société. Entre Lumières et Second Empire », projet dans le cadre duquel elle a, en collaboration avec Jennifer Ruimi, organisé plusieurs rencontres sur « La scène des théâtres de société », « Genres et esthétique des théâtres de société (18e-19e siècles) », « Théâtre de société et société : quelles interactions ? », un tout dernier colloque se proposant d’aller « Du théâtre de société aux théâtres amateurs » (22-23 avril 2021) autour de la « Permanence de pratiques (18e-21e siècles) ».

S’interroger sur la continuité des phénomènes considérés incite à élargir plus encore l’empan chronologique des investigations sur le sujet pour se pencher également sur la période antérieure à 1700. Si l’on a pu montrer que, dès la première moitié du 18e siècle, même avant la première vague de théâtromanie des années 1730, les spectacles de société n’étaient pas rares, pourquoi ne pas tenter de remonter aux sources de telles pratiques au 17e voire au 16e siècle ? On trouve en effet, tant dans les mémoires, correspondances ou gazettes, que dans des œuvres de fiction ou des pièces de théâtre, bien des mentions, plus ou moins précises, de représentations de (ou en) société. Non sans liens avec le théâtre de cour, tout comme avec le théâtre de collège ou d'éducation, ces spectacles – en France et à l’étranger – témoignent d’échanges entre public et privé, professionnels et amateurs, l'importance des femmes dans les réseaux de sociabilité ayant sans doute favorisé cette pratique du théâtre (comme en témoigne par exemple la marquise de Rambouillet ou la duchesse du Maine). Or peu d’études spécifiques ont été consacrées au phénomène, brièvement abordé par Pierre Mélèse dans un chapitre sur « Les représentations privées » (Le théâtre et le public à Paris sous Louis XIV, 1934) ou ponctuellement étudié en détail par Denis Lopez (« Le théâtre à l’hôtel de Rambouillet », 2006).

Il s’agira donc, lors de cette journée d’étude susceptible d’être prolongée par d’autres rencontres, de dresser un état des lieux sur cette question :

- en proposant un début d’inventaire des spectacles de/en société avant 1700 et en réfléchissant à la pertinence même de la notion de « théâtre de société » appliquée aux phénomènes considérés ;

- en explorant les liens entre théâtres publics et théâtres privés, entre acteurs professionnels et amateurs ;

- en soulignant plus particulièrement le rôle joué par les femmes dans l’essor de ce phénomène de société.

*

Les propositions de communications, accompagnées d’une courte notice bio-bibliographique, seront à envoyer conjointement avant le 10 juillet 2021 à :

Valentina Ponzetto valentina.ponzetto@unil.ch

Dominique Quéro dominique.quero@univ-reims.fr

Jennifer Ruimi jennifer.ruimi@unil.ch