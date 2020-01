Du héros à la communauté. Le cheminement des identités en Afrique (XIXe - XXIe siècle)

Elara BERTHO, Jean-Luc MARTINEAU, Céline PAUTHIER, Florent PITON (dir.)

Presses Universitaires du Midi

Cahiers Afriques — Cahiers du CESSMA

220 p. — ISBN : 978-2-8107-0653-2 — Prix : 25.00 €

Cet ouvrage est consacré aux multiples formes d’énonciation des identités et aux modalités de leur concrétisation en Afrique. Il rassemble dans une même analyse des énoncés de types très différents qui, tous, participent aux constructions identitaires : discours et récits oraux, textes littéraires, journalistiques ou administratifs, objets emblématiques ou encore délimitations territoriales. Résolument transdisciplinaire, il retrace le cheminement des identités en Afrique, à travers l’institution imaginaire des territoires, la fabrique textuelle des héros et les usages mémoriels des figures historiques.

Ce faisant, il donne des pistes, invitant à ne négliger aucune approche pour une analyse plus complète des processus de construction identitaire.

Consulter la table des matières…

Lire un extrait de l'introduction….