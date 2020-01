COLLECTIF

Douze millions de romans possibles

Albums hors série, Gallimard Loisirs

Parution : 23-01-2020

280 p. — ISBN : 9782742460762

Plus de douze millions de personnes vivent dans l’attraction urbaine de la métropole de Paris. Vivre? vibrionner serait plus juste, tant il est vrai que, si l’on vit partout, on ne vibrionne qu’en métropole. Dans son agitation perpétuelle, l’espace et le temps se croisent sans cesse, dessinant la géographie mouvante d’une infinité d’occasions où l’inattendu se niche : nous représentons douze millions de romans possibles.

Un collectif hétéroclite composé d’écrivains, de photographes et d’artistes a relevé le défi d’illustrer, chacun à sa façon, l’un de ces 12 millions de romans possibles. Leur butin n’épuisera pas le sujet de la métropole. Révélateur de mutations en cours, d’évolutions à venir, cet ouvrage – oulipien dans son approche – en offre une vision sensible, presque sentimentale.

La forme d’une métropole change-t-elle plus vite que nos cœurs urbains?