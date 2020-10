​Dossier Neuvième Art 2.0 : Killoffer

Né en 1966, Patrice Killoffer est actif dans les champs de l’illustration, de la bande dessinée et de l’art contemporain. Dessinateur virtuose, inventif et protéiforme, il a promené son propre personnage dans Quand faut y aller, 676 apparitions de Killoffer et Killoffer tel qu’en lui-même enfin. Mais qui est le vrai Killoffer ? Ce dossier lève un coin du voile.

Th. Groensteen, entretien avec Killoffer

A. Devaux, "Dans le ciel de Killoffer"

A.-H. Hoog, "Errance, chute et rédemption... Killoffer au miroir des maîtres anciens"

Th. Groensteen, "Hontologie de Killoffer"

L. Gerbier, "Au charbon : Killoffer et le dessin organique"