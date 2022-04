De Jimmy Corrigan aux Building Stories en passant par Quimby the Mouse, Chris Ware (né en 1967) a marqué comme peu de dessinateurs la bande dessinée contemporaine. Son art romanesque, son génie formaliste, son amour de la bande dessinée ancienne, son rapport compliqué à l’art contemporain (il est l’un des auteurs de bandes dessinées les plus souvent exposés dans les musées américains), sa manie de l’autodépréciation en font un artiste passionnant et à facettes. Les articles composant ce dossier s’intéressent plus particulièrement à son humour, à la notion de transmission dans Jimmy Corrigan, au lapsus comme voie d’accès inattendue au travail du maître de Chicago et à ses œuvres les plus récentes.

Articles réunis sur une période allant de 2010 à 2022.

(photo : Chris Ware en 2009 - creative commons)