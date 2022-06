Pour illustrer les anciennes et riches relations entre le 7e et le 9e art, on trouvera des articles publiés à l’occasion de l’exposition "De Popeye à Persépolis" sur les rapports entre bande dessinée et cinéma d’animation. Ils viennent compléter les conférences prononcées lors des Troisièmes Rencontres nationales de la bande dessinée, qui se sont tenues en octobre 2018 sur le thème « Du dessin à l’écran » et ont réuni dessinateurs, réalisateurs, producteurs et scénaristes, ainsi que trois articles plus anciens sur l’histoire des échanges entre la bande dessinée et le cinéma.

Ce dossier composé d'articles publiés entre 2018 est complété par deux articles de Bounthavy Suvilay :

(photo : Osamu Tezuka en 1953)