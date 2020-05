Dossier "Au carrefour des études mémorielles, postcoloniales et de genre"

Mémoires en jeu, n°10

Kimé 2020

Sommaire :

61 Chloé Chaudet, Philippe Mesnard & Jean-Marc Moura Présentation



64 Chloé Chaudet Des divergences aux dialogues entre A. Assmann, H. K. Bhabha & J. Butler



69 Jean-Marc Moura L’Orientalisme d’Edward W. Said : histoire ignorée, mémoire interdite



74 Philippe Mesnard Les témoins, entre nous et je. À propos des conditions d’énonciation testimoniale



80 Cyril Vettorato Réflexions sur la victime comme personnage théorique



85 Stef Craps Tracing Transnational Memory: From Celebration to Critique



90 Max Silverman Impure Memory: Palimpsests Poetics and Politics



94 Assia Mohssine Scènes de construction du féminisme du tiers monde états-unien



98 Daniel Rodrigues La création littéraire des femmes comme héritage de résistances



102 Mateusz Chmurski La mémoire polonaise face aux études postcoloniales et de genre



107 Anne Castaing Quelles sources pour une histoire des femmes dans la Partition de l’Inde ?



113 Anne Tomiche Genre & mémoire de l’esclavage. La Mulâtresse Solitude d’André Schwarz-Bart



117 Charles Forsdick Dark Heritage of Empire & the Taxonomies of Postcolonial Tourism



123 Margarida Calafate Ribeiro La guerre coloniale portugaise & les générations suivantes



129 Anne Roche Les écritures algériennes de la guerre civile



134 Luba Jurgenson Les goulags, des « oasis » coloniales ?