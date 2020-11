Dominique Millet-Gérard,

Études d’esthétique théologique et comparée sur la littérature européenne,

Honoré Champion, collection "Poétiques et Esthétiques, XXe-XXIe siècles", 2020.

EAN13 : 9782745354198 — 540 p. — 75 eur.

Ces vingt-six études de littérature comparée sont présentées en quatre parties, culture latine et littérature moderne, héritage européen, France-Russie, questions de traduction. Il s’agit essentiellement d’auteurs du XIXe siècle, français, anglais et russes, avec quelques incursions, outre bien sûr vers l’Antiquité païenne et chrétienne, dans le Moyen Âge (Abélard et Héloïse, Dante), la Renaissance (Spenser), le XVIIIe et la première moitié du XXe siècle. L’approche s’inscrit à la fois dans l’histoire littéraire, l’étude stylistique et poétique, ainsi que dans l’esthétique théologique inspirée de H.U. von Balthasar, dont on voit à quel point elle peut être éclairante pour les études littéraires.

Dominique Millet-Gérard, professeur de littérature française à la Sorbonne, spécialiste de l'œuvre de Claudel, a édité plusieurs romans de J.-K. Huysmans. Elle enseigne et écrit également en littérature comparée, notamment sur la présence de l'héritage antique dans la littérature moderne (Voir Le Chant initiatique, sur la bucolique ; Le Cœur et le Cri, sur l'héroïde, Le Signe et le Sceau, sur le Cantique des Cantiques).

