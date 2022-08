Libraire, catalographe, galeriste et éditeur d’art à Genève, Edwin Engelberts (1918-1998) est une figure essentielle et encore méconnue de l’histoire du livre. Grand bibliophile, libraire d’anciens, co-auteur, avec Nicolas Rauch, de remarquables catalogues de livres précieux qui ont fait autorité pendant des décennies, il devient à la fondation de sa galerie en 1960 l’éditeur d’une dizaine de livres d’artistes et de poètes contemporains, qui comptent parmi les plus somptueux chefs-d’œuvre du second XXe siècle.

Alain Bosquet, Georges Braque, Albert Camus, René Char, Henriette Grindat, Alfred Jarry, Michel Leiris, Léna Leclercq, Jean Lecoultre, Roberto Matta, Henri Michaux, Stéphane Mallarmé, André Masson, Joan Miró, Pietro Sarto, Kim Tschang-Yeul.

Table des matières

Edwin Engelberts, une empreinte unique dans l’histoire du livre

Dominique Kunz Westerhoff et Philippe Kaenel

Edwin Engelberts et la Fondation Martin Bodmer

Jacques Berchtold

Livres d’artistes

Leiris/Miró : au double tranchant des images

Serge Linarès

Autour de Lettera amorosa, une alliance substantielle : Braque, Char et Engelberts

Martine Créac’h

La photographe, l’écrivain et le poète: La Postérité du soleil par Grindat, Camus et Char

Philippe Kaenel

Le monde dans une goutte : 20 Gouttes d’eau pour Kim d’Alain Bosquet et Kim Tschang-Yeul

Samantha Formaz et Dominique Kunz Westerhoff

« Rencontres dermiques » : Un Coup de dés de Mallarmé selon Jean Lecoultre et Edwin Engelberts

Dominique Kunz Westerhoff

Une veille lyrique : Ô mésange, ô peut-être de Léna Leclercq et André Masson

Dominique Kunz Westerhoff

Parcours de vie, collaborations et témoignages

Au commencement étaient les livres : Engelberts libraire et bibliophile

Nicolas Ducimetière

Edwin Engelberts librorum amori concitatur

Au fil de quelques-uns de ses catalogues et petits imprimés Rainer Michael Mason

La collection « Henri Michaux » d’Edwin Engelberts

Samantha Formaz et Emmanuel Jung

Entretien avec Jean Lecoultre dans son atelier de Pully, le 2 juin 2019

Dominique Kunz Westerhoff

Rencontre avec Pietro Sarto : un entretien photographique, le 16 décembre 2019

Philippe Kaenel, Naomi Wenger

La Postérité du Soleil

Yannick Abbruzzese et Stéphanie Vernet

Le peintre doit « des-monstrer » : Roberto Matta interprète Ubu Roi d’Alfred Jarry

Philippe Kaenel

Edwin Engenlberts, disciple d’Héraclite

Michel Moret

Présence et parcours d’Edwin Engelberts

Pia Engelberts

Edwin Engelberts, repères biographiques

établis par Samantha Formaz et Dominique Kunz Westerhoff,

en collaboration avec Patrice Engelberts et Caroline Calvert-Engelberts

Expositions de la Galerie Engelberts

Samantha Formaz et Dominique Kunz Westerhoff

Publications d’Edwin Engelberts

Samantha Formaz et Dominique Kunz Westerhoff

Index des noms