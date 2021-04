Dominique Cabrera. L'intime et le politique

Sous la direction de Julie Savelli

De l'Incidence Editeur, 2021

*

460 p.

26 EUR

EAN13 : 9782918193630

*

« Certains cinéastes ont la grâce, on leur pardonne un certain laisser-aller. D'autres ont la méthode, on leur pardonne une certaine lourdeur. Ici rien à pardonner, tout à admirer. »

Ce sont les mots élogieux de Chris Marker qui, après avoir vu Une poste à La Courneuve en 1994, saluait l’émergence d’une jeune cinéaste engagée dans le champ social. Dès ses premiers essais, Dominique Cabrera a bien cette justesse exemplaire qui nous met au contact de la vie même. S'illustrant par une admirable simplicité, son cinéma se présente comme des plus familiers : nous y entrons immédiatement, happés par la chaleur de sa vision en prise avec le monde.

Depuis son premier court métrage au titre emblématique, J'ai droit à la parole (1981), en passant par ses documentaires tournés en Algérie (Rester là-bas, 1992) et en banlieues parisiennes (Chronique d’une banlieue ordinaire, 1992), ses films autobiographiques (Demain et encore demain, 1997) et ses fictions d’inspiration sociale (Nadia et les hippopotames, 2000) et historique (Folle embellie, 2004), l’œuvre protéiforme de la réalisatrice compte une trentaine de films dont le dernier opus, Corniche Kennedy (2016), met en scène les plongeons spectaculaires de jeunes acteurs non professionnels à Marseille. Si chaque projet constitue une nouvelle expérience de cinéma et de vie, le point de couture de cette grande toile réside dans son engagement manifestement intime et politique.

Pour mettre en lumière cet art de s’engager dans le « commun », le présent recueil collectif réunit, dans une démarche monographique inédite, des essais critiques, des documents de travail (y compris sur les projets en création) ainsi que des entretiens avec Dominique Cabrera et ses collaborateurs.​

avec les contributions de

Jean-Louis Comolli, Catherine Roudé, Sophie Wahnich, Philippe Corcuff, Geneviève Sellier, Cybelle H. McFadden, Caroline Renard, Annie Ernaux, Dominique Bluher, Philippe Lejeune, Laurent Roth, Laure Adler, Dominique Cabrera, Raymond Sarti, Ariel Sctrick, André Rigaut, Stéphane Lerouge, Sophie Brunet, Julie Savelli, François Amy de la Bretèque, Gaëlle Bayssière, Frédérique Berthet.

Rétrospectives des films de Dominique Cabrera : La cinémathèque du documentaire (3-15 mai 2021) à la Bpi-Centre Pompidou & Cinémathèque française (à la réouverture des salles).

Julie Savelli est maître de conférences en cinéma à l’université Paul-Valéry Montpellier 3. Rédactrice pour le magazine du court-métrage Bref depuis 2011, elle a publié un essai sur l’artiste Gunvor Nelson (Fictions matérielles, Re:voir, 2015) et co-dirigé deux ouvrages à paraître en 2021 : Jean Rouch. Passeur d’images, passeur de mondes et John Cassavetes. Imaginaires des corps, entre la scène et l'écran.​