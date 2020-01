Doctoriales de littérature comparée

nouvelle échéance: 15 février 2020

contact: doctorialesflgc2020@gmail.com

Le Centre d’Etudes des Relations et Contacts Linguistiques et Littéraires (EA 4283) de l’Université de Picardie-Jules Verne (Amiens), en collaboration avec l’ED_SHS et la section de Littérature Comparée de l’UFR de Lettres organisera pour les doctorantes et doctorants en littérature comparée des universités françaises la prochaine Journée Doctorale nationale le vendredi 25 septembre 2020.

Les doctorants à partir de la 2e année de thèse sont invités à y présenter la problématique générale de leur travail au cours d’exposés de 10 minutes organisés en ateliers thématiques et réunissant, avec d’autres doctorants, des docteurs récents et des enseignants-chercheurs en littérature comparée venus de diverses universités. Chaque atelier donnera lieu à une discussion élargie entre les participants.

Rendez-vous important dans l’évolution de la recherche doctorale, cette Journée permet de proposer un état des recherches actuelles en littérature comparée, de favoriser les échanges entre les doctorants de diverses universités, et d’offrir à leur travail une première occasion de diffusion.

Amiens est à une heure environ de Paris, et les trains sont nombreux. L’accueil des participants sera pris en charge (repas et pauses-café). Les frais de voyage des doctorants restent à leur charge, et à celle de leur Équipe d’accueil ou de leur Ecole Doctorale dans la mesure du possible.

Conditions de participation :

– Avoir inscrit une thèse en littérature comparée au moins depuis l’automne 2019 (2e année de thèse) ou antérieurement.

– Soumettre par mail une proposition (titre, 20 lignes de présentation de la thèse, nom du directeur de thèse et université d’appartenance, date de début de recherches) avant le 15 février 2020 à l’adresse suivante : doctorialesflgc2020@gmail.com

Pour le CERCLL et le département de Littérature Comparée de l’UFR de Lettres (Université de Picardie-Jules Verne) :

Louise Dehondt, Catherine Grall, Anne Duprat, Elisabeth Lacombe, Carlo Arcuri, Christian Michel, Olivier Kachler, Sébastien Wit.