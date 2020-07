Doctorat en "théorie et pratique de la création littéraire".

Appel à candidature pour un contrat doctoral (2020-2023)

L’Université Côte d’Azur, forte de la constitution de ses membres et partenaires et dans le cadre de la formation des Écoles Universitaires de Recherche, propose un programme de formation doctorale en recherche-création de haut niveau dans le domaine de la “théorie et pratique de la création littéraire”, accompagné d’un financement (dans le cadre de l’initiative d’excellence UCAJEDI ANR-15-IDEX-01).

Prérequis

Rattachée à l’école doctorale SHAL (ED86) et à ses laboratoires et écoles d’art constitutifs, cette formation doctorale s’adresse à des candidat.e.s de haut niveau attestant d’une double compétence, à la fois dans le domaine de la création littéraire et dans l’activité de recherche, titulaires d’un master (dont le mémoire aura été soutenu au plus tard le 5 juillet 2020) ou équivalent.

L’inscription à ce doctorat nécessite un engagement manifeste dans une pratique personnelle d’écriture de création, quel que soit le genre librement choisi : proses narratives (roman, nouvelle, scénario …), formes théâtrales, poétiques ; nouvelles écritures ; traduction littéraire… Une création originale autonome est attendue pendant le temps de la thèse.

Le sujet et la réalisation de la thèse en recherche-création littéraire seront articulés autour d’un travail de création personnelle d’une part, et d’une réflexion sur la théorie et la pratique de la création littéraire d’autre part, les deux aspects de la recherche étant étroitement coordonnés.

Formation et activités

La thèse sera évaluée lors de la soutenance sur la base des créations réalisées pendant le doctorat ainsi que sur l’essai réflexif rédigé.

Le doctorant participera aux modules de formation de son programme doctoral (master-classes, séminaires d’étude, ateliers d’écriture…) dans son laboratoire de rattachement ainsi que de ceux organisés par l’EUR CREATES et l’ED SHAL. Toutes ses participations comme les formations transversales dispensées dans le cadre de l’ED seront valorisées dans son portfolio de thèse sous forme d’ECTS.

Au cours de sa période d’études, le/la doctorant.e sera encouragé.e à participer et à organiser des journées d’étude et des rencontres au niveau local, national ou international, et à participer aux activités de son laboratoire, de son école d’art, de l’Université Côte d’Azur et de l’EUR CREATES en termes de recherche et publication scientifique ; à présenter publiquement, sous la forme qui lui paraîtra la plus adéquate, l’avancement de son travail ; et le cas échéant à développer des partenariats et des résidences à l’étranger.

Le Contrat Doctoral

La durée du financement de la thèse est de trois ans, sans interruption.

Le recrutement des étudiant.e.s postulant au doctorat en “théorie et pratique de la création littéraire” fera l’objet d’une sélection à l’entrée, comprenant une étude du dossier du/de la candidat.e et un entretien face à un jury composé d’enseignants-chercheurs de l’EUR CREATES et de membres de l’Université Côte d’Azur au sens large, y compris des Écoles d’art (dont la Villa Arson, l’ERACM). Le/la candidat.e devra démontrer sa capacité à s’intégrer aux équipes de recherche.

Le rattachement administratif au sein de l’Université Côte d’Azur se fera sur le nouveau Campus de Cannes Bastide rouge dédié aux industries culturelles et créatives.

Modalités pratiques

Le dossier comprendra

- un CV comportant mention de l’activité scientifique passée

- un portfolio des réalisations antérieures (publiées ou non),

- un projet de recherche de 5-6 pages maximum comportant une description détaillée du projet de doctorat en matière de création et de théorie littéraire, une bibliographie d’orientation et un calendrier prévisionnel,

- l’avis du directeur ou de la directrice de thèse avec l’accord de principe du laboratoire d’accueil,

- le formulaire de demande d’inscription en doctorat élaboré par l’ED SHAL complété et signé par les parties concernées.

-------

Les dossiers sont à envoyer par voie électronique au plus tard le 28 août 2020 à l’adresse :

eur-creates.contact@listes.univ-cotedazur.fr

Les auditions auront lieu le 17 septembre 2020.

Université Côte d’Azur, IDEX UCAJEDI, EUR CREATES (École Universitaire de Recherche Créativité, Représentations, Émergences, Arts, Temporalités, Éco-systèmes et Sociétés), ED SHAL (Sociétés, Humanités, Arts, Lettres, ED86), Villa Arson, ERACM, Laboratoires CTEL (UPR 6307) et LIRCES (UPR 3159).