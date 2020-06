Offre de bourses 2020-2021 au sein du doctorat bi-national

Cultures européennes de la communication

des Lumières jusqu’à l’ère contemporaine

(Université de Lorraine - Universität Augsburg)

Le doctorat binational Cultures européennes de la communication des Lumières à nos jours offre au moins cinq places auprès des Universités de Lorraine (Nancy et Metz) et d’Augsburg pour des étudiants qui démarrent leur thèse en 2020/2021 Les étudiants poursuivent leurs études en séjournant dans les deux universités partenaires (pendant une période comprise entre un an et 18 mois dans l’université étrangère). Ils disposent d’une bourse spécifique de l’Université franco-allemande (UFA) pendant la durée de ce séjour à l’étranger. Ils reçoivent, après la soutenance de leur thèse, un double doctorat décerné par les deux universités.

Nous invitons des candidatures d’étudiants ayant des projets pertinents, c’est-à-dire portant, d’une manière ou d’une autre, sur la littérature, l’histoire des idées ou les cultures de la communication de l’une des périodes concernées, en particulier des études de réception.

Pour être admis, il faut être titulaire d’un Master de lettres modernes ou classiques, d’histoire, de LCE, d’allemand, de philosophie… Des cours de remise à niveau seront proposés aux étudiants qui partent à l’étranger.

Le dossier de candidature comprend une lettre de motivation, un CV et un relevé de notes.

Pour faire acte de candidature

• Envoyer le dossier par courriel jusqu’au 30 juin 2020 à :

sebastien.aubry@univ-lorraine.fr

Monsieur Sébastien AUBRY – Pôle Masters – Master franco-allemand – UFR ALL – Département Lettres – CLSH Université de Lorraine – 23 Bd. Albert Ier BP 60446 – 54001 Nancy Cedex

et

• Transmettre une copie du dossier par courriel conjointement à

Responsable de Programme Nancy : Prof. Alain Génetiot.

alain.genetiot@univ-lorraine.fr

Projektbeauftragte Augsburg : Prof. Dr. Rotraud von Kulessa

rotraud.kulessa@philhist.uni-augsburg.de

*

Les sites à consulter :

http://campus-lettres.univ-lorraine.fr/ufr-all-nancy/formations-all/master-textes-interpretation-et-edition

https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/studium/studiengange-a-bis-z/europaische

kommunikationskulturenfranzosisch-master/master-cultures-europeennes-de-la-communication/

https://www.dfh-ufa.org/fr/