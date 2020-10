"Dix-sept ans de multitude", à propos de : Á. Santana Acuña, Ascent to Glory. How One Hundred Years of Solitude Was Written and Became a Global Classic, par A. Louis( (laviedesidees.fr)

Dix-sept ans de multitude, par Annick Louis

Mis en ligne le 15 octobre 2020 sur laviedesidees.fr

À propos de :

Álvaro Santana Acuña,

Ascent to Glory. How One Hundred Years of Solitude Was Written and Became a Global Classic,

Columbia University Press

Un sociologue étudie l’histoire de l’écriture et l’accès à la célébrité de Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez. Il met en lumière la dimension collective du processus et souligne le rôle des médiateurs culturels dans la fabrique de ce classique de la littérature du XXe siècle.

Comment une œuvre devient-elle un classique et quels facteurs la déterminent à le rester ? Alvaro Santana-Acuña étudie la question en sociologue en partant de l’inscription de la fiction dans nos vies et notre quotidien : le point de départ de la recherche, explicité dans les remerciements, fut une pluie diluvienne qui sembla transformer le campus de Harvard en Macondo. Une recherche de plus de dix ans qui a conduit à l’ouvrage Ascent to Glory. How One Hundred Years of Solitude Was Written and Became a Global Classic, et l’exposition « The Making of a Global Writer » au Harry Ransom Center, à Austin Texas, inaugurée en février 2020, qui présente pour la première fois au public les archives de l’écrivain, récemment acquises par cette institution. Le cas étudié permet de repenser les pouvoirs de la fiction et ravive le débat sur la projection de la littérature latino-américaine dans le monde. […]

