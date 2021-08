Baltimore, USA

NeMLA 2022

10-13 mars 2022, Baltimore, MD - USA

Dissimuler et révéler : les secrets dans la littérature française et francophone

Pourquoi garder un secret ? La raison principale est toujours pour protéger - protéger une personne, un groupe de personnes, ou encore soi-même. Dans Les Faux-Monnayeurs d’André Gide, les parents d’Edouard ont dissimilé sa naissance illégitime pour lui épargner une crise identitaire, et pour maintenir la famille heureuse et unie. Un secret peut également protéger l’équilibre d’une situation, et l’élément que l’on cache risque de menacer un status quo, comme c’est le cas de l’identité du prisonnier, dans L’Homme au masque de fer d’Alexandre Dumas.

Néanmoins, toute stabilité garantie par un secret est artificielle et vouée à s’effondrer à un moment ou à un autre. Garder un secret signifie s’opposer au cours naturel du temps. On ne peut pas empêcher éternellement les choses d’évoluer, et tout comme une embrassade, ce qui ne devait apporter que du réconfort finit par être étouffant, si cela dure trop longtemps. Un acte bien intentionné tourne à l’agression. L’auteure franco-algérienne Malika Ferjoukh explore notamment ce processus dans Sombres citrouilles, un roman policier dans lequel chaque membre d’une famille partage son histoire et son point de vue quand des enfants découvrent le corps d’un inconnu dans le potager de leur grand-père. Petit à petit, des histoires d’amour, des conflits, des alliances insoupçonnées sont déterrée comme un second cadavre, et chaque personne se découvre peu à peu. Le roman démontrer qu’afin d’avoir un futur stable, il faut faire la lumière sur ce qu’il s’est réellement passé autrefois.

Les Français et Francophones sont friands d’histoires de secrets, comme le prouve le nombre d’œuvres écrites sur ce thème, dans différents genres, que l’on peut trouver en vente en librairie. Les romans policiers comme Le Mystère de la chambre jaune sont des best-sellers. Les romans historiques comme Les Trois mousquetaires confèrent un surplus de vie à des personnages autrement connus qu’au travers de manuels scolaires. Les romans d’aventure mettent également souvent en scène des héros qui ont découvert un secret et qui doivent prouver qu’ils sont dignes de ce savoir, comme les explorateurs créés par Jules Verne dans Voyage au centre de la terre. Enfin, les drames familiaux, comme celui de l’auteure haïtienne Marie Chauvet Amour, colère et folie, dissèquent les troubles de communication entre proches. Plus que des outils narratifs, les secrets sont particulièrement séduisants aux yeux du lecteur car ils l’invitent à accompagner, voire prendre de vitesse les personnages dans leur quête de vérité. Le livre devient alors un puzzle, et le nombre de pièces pour le reconstituer dépendant de la perspicacité du lecteur et de sa propre expérience. Quand la vérité est révélée, le vrai visage de nombreux personnes est également dévoilé ; et parmi eux figure peut-être aussi le lecteur.

Cette session propose d’envisager les différents usages du secret, dans la littérature française et francophone, en tant qu’actes de protection, de soin, et/ou en tant qu’actes destructeurs, et étudier de quelle manière ce cliché est réinventé pour lier le passé et le présent. Les présentations peuvent être en Français ou en Anglais.

https://www.cfplist.com/nemla/Home/S/19492

____________________________________________________________________

Hiding and uncovering secrets in French and Francophone fiction

Why would someone keep a secret? The main reason is always to protect a person, a group of people, or oneself. In Gide's Les Faux-Monnayeurs, Edouard's parents keep his illegitimate birth secret to protect him from having an identity crisis and keep the family close and happy. A secret can also protect a stable situation, and the thing to hide is a disturbing element that threatens this status quo, like the real identity of the prisoner in L'Homme au masque de fer by Alexandre Dumas.

Nevertheless, whatever kind of stability is guaranteed by a secret is artificial and meant to crumble at some point. To keep a secret is to go against the natural flow of time. One cannot stop the course of evolution forever, and just like an embrace, what was supposed to comfort ends up being suffocating if it lasts for too long. An act of care turns into aggression as time goes by or when we experience different points of view. For instance, Franco-Algerian author Malika Ferdjoukh explores that process in Sombres citrouilles a familial polar in which every member of a family shares their story and perspective when the kids find the body of a man in their grandfather's garden. Little by little, loves, conflicts, alliances end up being dug up like a second dead body, and each character reveals themselves. It shows that to have a solid future, one must shed light on what really happened in the past.

The French and the Francophones are fonds of stories about secrets, as proven by the number of variations of that theme in different genres displayed in libraries. Crime fictions such as Le Mystère de la chambre jaune, are bestsellers. Historical novels such as Dumas's Les Trois Mousquetaires give a surplus of life to characters mostly known through school manuals. Adventure novels also often feature heroes who discover a secret and then prove that they are worthy of that knowledge, like the explorers in Jules Verne's Voyage au centre de la terre. And familial dramas, like Haitian author Marie Chauvet's Amour, colère et folie, evokes the problem of miscommunicating within relatives. More than just narrative tools, secrets are particularly compelling to readers because they are invited to accompany or even precede the characters in digging in the past and unraveling the truth. The book then becomes a jigsaw puzzle, and the number of pieces to reconstitute it is only up to the reader's perspicacity and own history. As truth is revealed, so are many faces, and maybe the reader's is one of them.

This session welcomes papers that explore the use of secrets in French and Francophone fiction as an act of care and/or as an act of destruction. They can study how this "cliché" is constantly reinvented to link the past to problems of the present.

