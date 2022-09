Université de Djelfa

Appel à contributions

La revue DIDASKEIN (EISSN : 2773-286X) lance un appel à contributions pour la constitution de son prochain numéro (Varia) dont la parution est prévue fin décembre 2022. A cet effet, chercheurs, doctorants ou praticiens de langue désireux de publier leurs travaux, sont invités à soumettre leurs contributions avant le 30 novembre 2022.

________________________________

Modalités de soumission

Les propositions d’article sont à soumettre via le site de la revue :

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/752

Les futurs contributeurs sont invités à consulter au préalable le guide des auteurs ainsi que la politique éditoriale de la revue. De même qu’il est impératif d’utiliser la feuille de style (Template) téléchargeable à partir de la rubrique "Instructions aux Auteurs".

________________________________

Langue de rédaction

Français ; Anglais ; Espagnol

Consignes rédactionnelles

L'article doit comporter entre 4000 et 8000 mots.

Marges: gauche 4, haut 2.5, droite 2.5, bas 3 (Format Doc. A4) Titre de l'article: Centré, gras, Gill Sans MT, 18, interligne 1

Le titre en anglais: Centre, gras, Gill Sans MT, 16, Italique, interligne 1

Le nom de l'auteur (ou des auteurs): Aligné à droite, Gill Sans MT, 12 Contact: email du contributeur: Aligné à droite, Gill Sans MT, 12 Affiliation (Université - Pays): Aligné à droite, Gill Sans MT, 12, interligne 1 Résume: L'article doit comporter un résumé en seul bloc qui ne dépasse pas 300 mots. Deux résumés doivent présentés obligatoirement: un dans la langue de l'article, et l'autre en anglais (ou en français si l'article est rédigé en anglais). Le résumé ne doit pas inclure de citations ou de références bibliographiques. Il présente de façon concise les objectifs, la méthodologie utilisée et les résultats obtenus et leur signification. Mots clés: Une liste de six mots clés maximum devrait immédiatement suivre le résumé; les mots clés étant séparés par des tirets, doivent suivre un ordre alphabétique. Titres de l'article: Gill Sans MT, 14, interligne 1 (sans (:), ni soulignement. Texte de l'article: Gill Sans MT, justifié, 12, interligne 1, paragraphe: espacement après 6 pt. Citations et références: Les citations courtes (moins de 4 lignes) doivent être mises en italiques. Celles de plus de quatre lignes doivent être placées dans le corps du texte entre guillemets et dans le même caractère que le texte avec un retrait de 2.5. Les références doivent comporter le nom de l’auteur, l’année de publication ainsi que les pages entre parenthèses.

Exemple:

La linguistique est l'étude formelle de la langue. Ses principales sous-disciplines sont : la syntaxe, l'étude de la structure des phrases ; la sémantique, l'étude du sens; la pragmatique, l'étude du sens dans le contexte; la morphologie, l'étude de la structure des mots; la sociolinguistique, l'étude du langage dans son contexte social; phonologie (Ogden, 2009: 1).

Note de fin d’article: Les notes numérotées automatiquement doivent figurer en fin d'article. Références bibliographiques (ordre alphabétique):

La revue adopte les normes APA de notation des références

Ouvrages

Fournier, J-M, (2013). Histoire des théories du temps dans les grammaires françaises. ENS éditions.

Morandi, F. et La Broderie, R. (2006). Dictionnaire de pédagogie. Paris: Nathan.

Articles

Clanet, J. (2001). «Etude des organisateurs des pratiques enseignantes à l'université». Revue des Sciences de l'Education, 27, pp.327-352

________________________________

Déontologie

L’auteur doit réserver l’exclusive de son article à la revue jusqu’à réception des résultats de l’expertise. Dans le cas où celle-ci est défavorable, l’auteur est libéré de tout contrat avec la revue sauf s’il décide d’améliorer son article et de le lui soumettre à nouveau en vue d’une éventuelle publication.

L’auteur plagiaire à hauteur d’environ 20% et plus du contenu de son article se verra notifié les sources plagiées et interdit de publication sur avis motivé.

À moins de 20%, la reformulation des passages ciblés est une condition sine qua non pour une nouvelle expertise de son article.

Le plagiat dont il est question ici n’implique pas les citations entre guillemets qui sont nécessairement référencées.

L’auteur reste le seul responsable du contenu de son article même après sa publication dans la revue.

Il doit valider, en dernière instance, la version de l’article à publier.

________________________________

Comité éditorial

Djelloul HABOUL (U. Djelfa- Algérie)

Ameur LAHOUAL (U. Djelfa- Algérie)

Nabila BENHOUHOU (ENS de Bouzaréah-Alger)

Jean-Marc DUFAYS (U C Louvain- Belgique)

Cristina UNGUREANU (U. Pitesti- Roumanie)

Atika Yassmine KARA (ENS d’Alger)

Hedia ABDELKEFI (U. El Manar-Tunis)

Ali BECETTI (ENS de Bouzaréah-Alger)

Mireille ABEME NDONG (ENS Libreville- Gabon)

Zineb SEDDIKI (U. Djelfa-Algérie)

Selim YILMAZ (U. Marmara-Turquie)

Chiheb BESRA (U. Médéa-Algérie)

Hicham BOUKHECHBA (U. Djelfa-Algérie)

Houda AKMOUN (U. Blida 2- Algérie)

________________________________

Comité de lecture