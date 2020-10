Dictionnaire Marguerite Duras

Dirigé par Bernard Alazet et Christiane Blot-Labarrère,

Honoré Champion, collection "Dictionnaires et Références", 2020.

EAN13 : 9782745353863 — 720 p. — 90 euros

Ce Dictionnaire propose une plongée au cœur de l’univers de Marguerite Duras. Conçu comme structure souple et ouverte, autorisant des parcours diversifiés, il invite à découvrir ou retrouver les lieux et les noms, les thèmes et les notions, les mots et les silences qui ont construit le paysage durassien. Rédigées par des spécialistes de l’œuvre, trois cent deux notices, présentées par ordre alphabétique, analysent les textes et les films, interrogent les motifs littéraires et philosophiques dont ils sont nourris, et évoquent l’entourage intellectuel et affectif de celle qui fut à la fois romancière, cinéaste et dramaturge durant la seconde moitié du XXe siècle.

Maître de conférences à l’Université de la Sorbonne nouvelle-Paris 3, Bernard Alazet, a publié Le Navire Night, écrire l'effacement, produit et dirigé plusieurs travaux critiques consacrés à Duras, co-dirigé avec C. Blot-Labarrère le Cahier de L'Herne «Duras» (2005) et participé à l’édition des Œuvres complètes en Pléiade (2011 et 2014).

Christiane Blot-Labarrère, universitaire, a notamment publié Marguerite Duras (Seuil, 1992), C. Blot-Labarrère commente Dix heures et demie du soir en été (Gallimard, « Folio », 1999) et l’Album Marguerite Duras (« Bibliothèque de la Pléiade »). Entre autres travaux consacrés à Duras, elle est co-auteur de l’édition Pléiade (2011 et 2014).

