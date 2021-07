FR / ENG / ESP

Le Dictionnaire du genre en traduction, un projet de l'IRN World Gender, est ouvert à de nouvelles contributions. Lancé le 18 juin 2021, ce Dictionnaire plurilingue et en ligne a pour objectif de contribuer à la compréhension des voyages des concepts et du brassage des idées concernant le genre, la sexualité et les féminismes dans nombre de langues et de cultures. Il vise à éclairer la façon dont ces notions sont comprises dans des contextes linguistiques, sociaux, politiques et culturels différents, et dont les études de genre se sont développées dans ces contextes divers. Il propose ainsi une cartographie ouverte et non définitive des circulations transnationales des idées dans le champ des études de genre. Les premières notices publiées sont consultables sur le site du Dictionnaire via le lien suivant: https://worldgender.cnrs.fr/

Le Dictionnaire dispose pour l'instant de trois interfaces, en français, anglais et espagnol. Les notices peuvent être écrites dans la langue de votre choix, mais si elles sont écrites dans une langue différente de celles des trois interfaces, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français, anglais ou espagnol.

Le format des notices est ouvert: il peut s'agir d'un article (entre 5 000 et 14 000 signes espaces compris), d'un podcast ou d'une vidéo. Il est demandé aux personnes intéressées de soumettre au préalable une proposition qui présente en une dizaine de lignes le contenu de la future notice, son format, les auteur.e.s ainsi que la ou les langues de rédaction. Les propositions collectives (2-5 auteur.e.s de préférence) sont fortement encouragées. Cette proposition sera ensuite examinée pour validation par le comité éditorial du Dictionnaire du genre en traduction. Les notices reçues seront évaluées en double aveugle par des pairs avant publication. Les traductions des articles en plusieurs langues sont également encouragées.

Merci de bien vouloir envoyer vos propositions avant le 15 septembre (1er AAP) ou avant le 15 décembre (2ème AAP) à l'adresse umr8238.dictionnairegenre@services.cnrs.fr Les notices devront être rendues au plus tard deux mois après l'acceptation de la proposition.

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire à l'adresse umr8238.dictionnairegenre@services.cnrs.fr.

Ilana Eloit et Marta Segarra, coordinatrices éditoriales du Dictionnaire du genre en traduction

...

ENG

The Dictionary of Gender in Translation - a project of the International Research Network-IRN World Gender - is open to new contributions. Launched on June 18, 2021, this multilingual and online Dictionary seeks to contribute to the understanding of how concepts and ideas concerning gender, sexuality and feminism travel and combine in many languages and cultures. The goal is to shed light on the ways in which these notions are understood in different linguistic, social, political and cultural contexts, and on how gender studies have developed in these diverse contexts. It proposes an open and non-definitive cartography of the transnational circulations of ideas in the field of gender studies. The first published entries are available on the Dictionary website via the following link: https://worldgender.cnrs.fr/en/

The Dictionary currently has three interfaces, in French, English, and Spanish. Entries can be written in any language, but if they are written in a language other than those of the three interfaces, they must be accompanied by a translation in French, English, or Spanish.

The format of the entries is open: it can be an article (between 5 000 and 14 000 characters including spaces), a podcast, or a video. Please submit a proposal that outlines in about ten lines the content of the future entry, its format, the authors, and the language(s) in which it will be written. Collective proposals (preferably 2-5 authors) are strongly encouraged. Proposals will then be examined for validation by the editorial committee of the Dictionary of Gender in Translation. Submitted entries will be double-blind peer-reviewed before publication. Translations of articles into multiple languages are also encouraged.

Please send your proposals before September 15th (1st all for contributions) or before December 15th (2nd call for contributions) to umr8238.dictionnairegenre@services.cnrs.fr. Entries must be submitted no later than two months after acceptance of the proposal.

We remain at your disposal for any further information at umr8238.dictionnairegenre@services.cnrs.fr.

Ilana Eloit and Marta Segarra, editorial coordinators of the Dictionary of Gender in Translation

--

ESP

El Diccionario del Género en Traducción - un proyecto de la Red Internacional de Investigación-IRN World Gender - está abierto a nuevas contribuciones. Lanzado el 18 de junio de 2021, este Diccionario multilingüe y en línea pretende contribuir a comprender cómo los conceptos e ideas relativos al género, la sexualidad y el feminismo viajan y se combinan en diversas lenguas y culturas. Su objetivo es arrojar luz sobre las formas de entender estas nociones en diferentes contextos lingüísticos, sociales, políticos y culturales, y sobre cómo se han desarrollado los estudios de género en estos contextos diversos. Así, propone una cartografía abierta y no definitiva de las circulaciones transnacionales de ideas en el ámbito de los estudios de género. Se puede acceder a las primeras entradas publicadas en el sitio web del Diccionario a través del siguiente enlace: https://worldgender.cnrs.fr/es/

El Diccionario cuenta actualmente con tres interficies, en francés, inglés y español. Las entradas pueden estar escritas en cualquier idioma, pero si se redactan en una lengua distinta a las de las tres interficies, deben ir acompañadas de una traducción al francés, inglés o español.

El formato de las entradas es variado: pueden ser un artículo (entre 5.000 y 14.000 caracteres incluyendo espacios), un podcast o un vídeo. Se ruega a las personas interesadas en contribuir al Diccionari presentar una propuesta que describa en unas diez líneas el contenido de la futura entrada, su formato, los autores o autoras y la(s) lengua(s) en que se escribirá. Se recomienda la presentación de propuestas de autoría colectiva (preferiblemente de 2 a 5 personas). Las propuestas son examinadas por el Comité editorial del Diccionario de Género en Traducción, que debe validarlas. Las entradas recibidas serán sometidas a una doble revisión ciega por pares antes de su publicación. También se anima a presentar los artículos en varias versiones lingüísticas.

Los plazos para el envío de propuestas son: antes del 15 de septiembre (primera convocatoria) o antes del 15 de diciembre (segunda convocatoria). Deben enviarse a umr8238.dictionnairegenre@services.cnrs.fr. Las entradas deberán enviarse como máximo dos meses después de la aceptación de la propuesta.

Para cualquier información adicional: umr8238.dictionnairegenre@services.cnrs.fr



Ilana Eloit y Marta Segarra, coordinadoras editoriales del Diccionario del Género en Traducción