University Babeş-Bolyai, Romania.

Diasporic Voices : Tears, Silences, Laughter

(14th April - Online)

An academic conference hosted by the Phantasma Centre for Imagination Studies, the Centre for African Studies, and the Centre for Middle-Eastern and Mediterranean Studies at the University Babeş-Bolyai, Romania.

Since the turn of the millennium, the field of diaspora studies has seen an exponential growth in different national and linguistic contexts and the refining of theoretical tools and frameworks. In examining the diasporic imaginary, Ato Quayson stresses the role played by the dialectical relation between the homeland and the place of sojourn, the close connection between displacement and nostalgia for a lost time and space, and he adds that “[g]enealogical accounting involves questions of ancestry, ethnicity, tradition, and culture and provides a distinguishing past to the person or community” (2013, 151). While each of these features have been acknowledged and marked by the production of an increasing number of scholarly contributions, less scholarly attention has been paid to the nexus between the tragic and the comic in diasporic contexts.

Supported by the Phantasma Centre for Imagination Studies, the Centre for African Studies, and the Centre for Middle-Eastern and Mediterranean Studies, “Diasporic Voices : Tears, Silences, Laughter” is an online conference that aims to explore the notion of diaspora through the lens of literary studies and political science with a focus on the intertwining of the tragic and the comic.



We invite contributions (individual papers) dealing with (but not limited to):

Diasporic absence

Diasporic aesthetics

Diasporic amnesia

Diasporic laughter

Diasporic memory

Diasporic nostalgia

Diasporic resistance

Diasporic return

Diasporic silence

e-Diasporas



Please send a 250-word abstract for papers (15-20 minutes) as well as a 100-word author bio to the organisers laura.ilea@ubbcluj.ro, miscoiu.sergiu@ubbcluj.ro, marius.lazar@ubbcluj.ro, mbaya@uwo.ca by March 1st 2022. Selected papers will be announced by 14th March 2022. The languages of the conference are English and French.

Voix diasporiques : larmes, silences, rire

(14 Avril – En ligne)



Un colloque universitaire parrainé par le Centre Phantasma de Recherches sur l'Imaginaire, le Centre d'Études Africaines et le Centre d'Études sur le Moyen-Orient et la Méditerranée de l’Université Babeş-Bolyai en Roumanie.



Depuis l'entrée dans le nouveau millénaire, le domaine des études sur les diasporas a connu une croissance exponentielle dans différents contextes nationaux et linguistiques et une amélioration des outils et cadres théoriques utilisés pour l’étude de ce phénomène. En examinant l'imaginaire diasporique, Ato Quayson souligne le rôle joué par la relation dialectique entre la terre natale et le lieu de séjour, le lien étroit entre l’idée de déplacement et la nostalgie d'un temps et d'un espace perdus. Il ajoute, par ailleurs, que « la comptabilité [g]énéalogique implique des questions d'ascendance, d'ethnicité, de tradition et de culture et fournit un passé distinctif à la personne ou à la communauté » (2013, 151; notre traduction). Tandis que chacune de ces caractéristiques a été reconnue et accompagnée par la production d'un nombre croissant de contributions scientifiques, moins d'attention a été accordée au lien entre le tragique et le comique dans les contextes diasporiques.



Organisé par le Centre Phantasma de Recherches sur l'Imaginaire, le Centre d'Études Africaines et le Centre d'Études sur le Moyen-Orient et la Méditerranée de l’Université Babeş-Bolyai, le colloque « Voix diasporiques : larmes, silences, rire » se tiendra en ligne avec pour objectif l’exploration de la notion de diaspora à travers le prisme des études littéraires et des sciences politiques, tout en mettant l'accent sur l'entrelacement du tragique et du comique.



Les communications s’inscriront de préférence mais non exclusivement dans les axes suivants :



Diaspora et absence

Diaspora et esthétique

Diaspora et amnésie

Diaspora et rire

Diaspora et mémoire

Diaspora et nostalgie

Diaspora et résistance

Diaspora et retour

Diaspora et silence

e-Diasporas



Les propositions de communication (250 mots, en français ou en anglais) accompagnées d’une courte notice bio-bibliographique (100 mots) sont à envoyer conjointement aux quatre membres du comité d’organisation : laura.ilea@ubbcluj.ro, miscoiu.sergiu@ubbcluj.ro, marius.lazar@ubbcluj.ro, mbaya@uwo.ca avant le 1er mars 2022. La durée de chaque communication sera de 15-20 minutes maximum. Une réponse sera donnée autour de la mi-mars. Les langues du colloque sont l’anglais et le français.