"Devizoomons !", par Nathalie Koble

(en ligne le 4 novembre 2020)

Après la série « Décamérez ! » du printemps, EaN publie chaque mercredi une nouvelle traduction créative de textes du Moyen Âge pour accompagner le confinement de l’automne. Le « Devizoomons ! » de Nathalie Koble invite à sortir de nos écrans en restant connectés grâce à des « devises », poèmes-minutes et méditations illustrées qui nous font deviser, c’est-à-dire converser, partager, échanger. La poésie nous entretient : des autres, du monde, de soi-même ; et elle prend soin de nous. Pour commencer, « Sur ce cheval… » de Henri Beaude (né en 1415) et un rondeau de Christine de Pizan (née en 1364), suivis d’une méditation de l’effarement à l’épharement.

