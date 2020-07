Lyon

Les Deuxièmes rencontres lyonnaises des jeunes chercheurs en linguistique historique, qui auraient dû se tenir en juin 2020, se dérouleront les 17 et 18 juin 2021.

Un nouvel appel à communication est ouvert, pour donner au plus grand nombre l’opportunité de rejoindre les Rencontres.

Pour rappel, les Deuxièmes rencontres lyonnaises des jeunes chercheurs en linguistique historique sont un colloque destiné aux jeunes chercheurs et chercheuses (du master au post-doc) intéressé·es à la diachronie linguistique, sans exclusive théorique, de la phonologie formelle à la philologie numérique et aux approches informatique de corpus. Après une première session dédiée exclusivement aux langues gallo-romanes, cette deuxième session s’ouvre également à la linguistique indo-européenne. L’événement est organisé par l’association de jeunes chercheurs et chercheuses Diachronies contemporaines.

Les propositions de communication sont à envoyer à l’adresse diachro2020@gmail.com avant le 30/11/2020

(voir détails dans l’appel à communication).

Des actes numériques en libre accès seront édités à l’issue des rencontres (cf. 〈halshs-02317116v2〉).

Toutes les informations sont à retrouver sur la page de l’événement sur notre carnet hypothèse.