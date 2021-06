Deux postes d'ATER à temps plein sont à pourvoir au sein de la Faculté Arts, Lettres, Langues, à partir d'une seule fiche publiée sur Galaxie. La date de vacance est le 1er septembre 2021.

Enseignement

La collègue recrutée ou le collègue recruté aura un profil polyvalent et assurera des TD et des CM de Licence (du S1 au S6) en littérature française de la Renaissance, du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle, en histoire littéraire, en méthodologie des exercices littéraires, en culture générale.

Recherche

Les activités de recherche porteront sur la littérature française du XVIe et/ou du XVIIIe siècle OU du XVIIIe et/ou du XIXe siècle. Elles devront s’inscrire dans les axes de l’IHRIM (« Institut d’Histoire des représentations et des idées dans les modernités ») et en particulier dans ceux qui constituent les points forts de l’équipe de Saint-Etienne :

- « Éditions - histoire du livre » : outre des éditions papier de référence, l’équipe de Saint-Etienne est, depuis plus de quinze ans, engagée dans l’édition électronique de corpus importants et développe une réflexion et des outils autour des humanités numériques (participation au consortium Cahier, à l’atelier des humanités numériques…).

- « Les normes, leurs canons et leurs critiques » : histoire des idées et des représentations, orthodoxies et hétérodoxies, étude de genres (gender studies).

- « Arts : des discours aux pratiques ».

Les autres axes de l’IHRIM sont : « Histoire et imaginaire des sciences et techniques » et « Les systèmes de pensée et leurs textes ».

Sites : https://www.univ-st-etienne.fr/fr/ihrim.html et http://ihrim.ens-lyon.fr/

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 11 juillet 2021.