Aix-en-Provence

"Derrida, frontières, bords, limites"

Les incertitudes concernant le développement de l'épidémie de Coronavirus ont amené le Derrida today a se retirer de l'organisation du Congrès Derrida de juin à Aix-en Provence. Aix-en-Provence n’est pas un cluster pour l’épidémie et nous espérons que le gros de l’épidémie sera derrière nous en juin. Comme hôte et organisatrice du congrès Derrida, l’université d’Aix-Marseille est heureuse de vous informer qu'un congrès Derrida se tiendra bien à Aix comme promis au juin.

Le nouveau calendrier est le suivant :

L’appel à proposition court jusqu’au 30 mars .

. Les acceptations seront envoyées au plus tard le 15 avril.

Présentation

Frontières, bordures, limites : d'un bord à l'autre de la Méditerranée, où se joue la crise migratoire ; d'un bord à l'autre de l'œuvre de Derrida, où la bordure opère son travail déconstructif ; ou prenant les textes bord contre bord, pour faire apparaître une échancrure, un désajointement, une économimésis ; ou montant à bord des grands débats contemporains, s'engageant dans le politique et dans le climatique, pour l'animal et pour l'humaine condition… mais est-ce engagement quand, pour Derrida, il s'agit de renverser les bords du problème, de faire apparaître les disruptions des discours où ils sont pris ? Dans La Vérité en peinture, Derrida fait remarquer que bord et board sont de même racine : d'un côté une limite, le péril d'un "par dessus bord" ; de l'autre la plénitude d'une surface, une planche sur laquelle on peut marcher, un territoire d'appropriation. D'un bord l'autre se joue la déconstruction, ses méthodes, ses engagements, ses ambiguïtés.

C'est à un état des lieux, nécessairement provisoire, sur la révolution de la déconstruction qu'invite ce colloque, au moment où tout, dans le monde, apparaît comme suspendu… au bord…

Envoi des propositions

Communications individuelles : dans un document Word, fournir

un résumé de 350 mots pour une communication de 20 minutes, une bio-biblio (pas plus de 200 mots), dans laquelle vous préciserez votre université ou institution de rattachement, vos coordonnées (adresse postale où envoyer la revue, courriel, téléphone portable).

Sessions : une session se compose de 3 communications de 20 minutes, suivies chacune d’une discussion de 10 minutes. Dans un document Word, fournir

présentation générale de la session en 350 mots Trois résumés de 300 mots chacun, bio-biblio et coordonnées de chacun des participants : téléphone, courriel, adresse postale, université ou institution de rattachement.

Adresse du site du congrès : https://derrida.sciencesconf.org

Appel à communications et ateliers : http://cielam.univ-amu.fr/derrida-cfp

Envoyer CV et résumés à Francesca Manzari et à Stéphane Lojkine.